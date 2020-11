2ª Edición del Forum Global Argentina: minería, cibercrimen, política y economía

El Forum Global Argentina es un evento mensual donde se tratan temas vinculados con la actualidad del país con una perspectiva republicana, democrática y plural donde se convoca reconocidos expositores de diferentes áreas para aportar ideas y valores acorde a la historia argentina con el objetivo de colaborar en la construcción de una República más sólida. En esta edición participaron Yamil Santoro, Ramiro Marra, Luis Nocera, Alberto Carlocchia,

En cada edición participan cuatro expositores cuentan con diez minutos en una primera ronda para exponer y una segunda ronda de tres minutos para realizar sus conclusiones en el mismo orden sobre el tema expuesto, están moderados por el periodista Sergio Solón.

A además de la transmisión online se retransmite cada emisión para todo Estados Unidos por TV Radio Miami.

Estos son los expositores, temas tratados y sus principales conceptos:

– Alberto Carlocchia (Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM): el rol de la industria Minera en la generación de desarrollo Productivo Federal.

Carlocchia habló del rol de la industria minera de la generación de desarrollo productivo general y su alternativa para el crecimiento nacional.

“La pandemia ha dejado al desnudo la necesidad de tener nuevas alternativas en Argentina, y el sector minero es una de ellas”

“Argentina está pasando por una situación tremendamente compleja que viene hace años, de aciertos y desaciertos. La misma la lleva a una situación de tremenda crisis de la cual no nos queda otra que tomar cartas en el asunto de una vez por todas y hacer cosas diferentes porque si no vamos a tener siempre los mismos resultados y todo esto se va a ir agravando. La pandemia ha dejado al desnudo la necesidad de tener nuevas alternativas, y nuestro sector es una de ellas, no solamente por la cantidad de recursos biológicos que tenemos en el territorio, sino porque éstos se transforman en materia prima que el país va a necesitar para la reacción industrial”.

“Si creamos las condiciones apropiadas, el país puede transformar su escenario exportador y productor de generación de empleo y desarrollo regional a partir de una industria federal como la minera. Estamos en una instancia en la que Argentina necesita darse un marco jurídico de promoción de grandes proyectos de inversión que, entre ellos, abarque los de la minería”.

“La minería está entre el 5° y 6° complejo exportador, con una dinámica que hace mucho mas hincapie en las economías regionales. Hoy es el principal productor de exportaciones de provincias como San Juan, Catamarca o Jujuy, les da trabajo a 90.000 familias y exportamos aproximadamente, a cifras de 2019, unos 320 millones de dólares por año. El rubro es un tremendo vector de desarrollo porque detrás de cada proyecto minero hay una industria pyme que se desarrolla, con diversos proveedores, comercios, actividad de servicios y bienes, y eso también les da oportunidades a las personas”.

“La minería puede llegar a 10.000 millones de dólares de exportación, si las condiciones locales son apropiadas y el mercado sigue con la demanda que está teniendo. Sin embargo, para eso necesitamos que todos nos pongamos las cosas bien en claro para generar una industria competitiva, y necesitamos generar un país competitivo, que pueda evitar que los grandes capitales que se necesitan vayan a otros países. Tienen que basarse en generar reglas claras, volver a crear confianza y, de alguna manera, darle un acompañamiento a este potencial productivo generador de empleos”

–Luis Nocera (Presidente de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen, AALCC): ciberdelitos en pandemia y dominios en internet.

“Las acciones que han tomado desde el sector público y privado en cuanto a la seguridad informática han sido un fracaso”

“Las acciones que han intentado tomar fueron un fracaso; los números están a la vista. Desde nuestra ONG estamos recibiendo por día entre 200 y 300 llamadas en relación a estafas electrónicas, hostigamiento digital, grooming, y el volumen es descomunal. Por caso, el sector privado nunca tomó campañas de prevención hacia sus clientes y tampoco les está dando algún tipo de contención”.

“Tenemos la suerte de tener estadísticas y cifras en nuestra ONG, y las mismas han crecido en un 80 y hasta en un 90% todo tipo de delito. Pero estamos prestando mucha atención al acto seguido por parte de la gente, en este caso, en cómo efectua la denuncia. La mayoría nos dice que no lo hacen por la falta de credibilidad que se tienen hacia la justicia, hacia los organismos de seguridad; la gente no confía y no obtiene resultados”.

“Se necesitan herramientas normativas de parte del Estado y que a la gente que trabaja en los organismos de la justicia se les brinde otras tantas para trabajar. Mucho lo ven como un gasto pero es una inversión. En el país falta sentido común, tratar de proteger al ciudadano, hacer campañas y capacitar en ambos sectores”.

“Hay bancos que se están yendo de las redes sociales y ni siquiera tienen un equipo de ciberseguridad que vigile que no les roben la identidad, porque suele pasar. La falta de inversión desde ese lado es increíble. Esta gente está vaciando cuentas bancarias, sacando préstamos millonarios y van a tener que gastar en un abogado que entienda de la temática y puedan darles alguna respuesta, porque no todos los jueces están capacitados para entender el tema. En el Estado se está notando la falta de personal capacitado e idóneo para poder dar contención a la sociedad”.

-Yamil Santoro (Presidente del partido “Mejorar”): la existencia de una tercer opción política en las próximas elecciones.

“Lo fundamental es entender que el sistema político actual le ha fallado a los argentinos. Tenemos una pobreza en niveles casi sin precedentes, pero sumados a otros grandes problemas. Argentina, en muchos casos, está desaprovechando las posibilidades en el comercio interior, mientras que el resto del mundo está viviendo una caída de su actividad económica como consecuencia de la caída del comercio internacional. Tenemos una de las

economías más aisladas del planeta”.

“Parece ser que los últimos gobiernos están mas enfocados en demostrar que uno es menos malo que el otro, en lugar de estar discutiendo propuestas para salir de esta crisis o cómo hacer para que los jóvenes tengan un futuro mejor. El verdadero problema no se sintetiza en un espacio político determinado, sino que son malas políticas, malas reglas de juego que se han ido sosteniendo en los últimos años (déficit fiscal descontrolado, un tamaño del estado fuera de eje, un sistema tributario regresivo)”.

“La tercera vía es necesaria en nuestro país, pero sin lugar a dudas necesitamos otras formas de abordar la discusión de los problemas de los argentinos y comenzar a buscar soluciones”.

“Es esencial tener en la mesa una serie de voces que empiecen a tener un diagnóstico claro de dónde está el problema del país”

-Ramiro Marra (Broker de bolsa): la situación económica, financiera y monetaria de Argentina.

“Todo lo que estamos viviendo es consecuencia de haber hecho las cosas mal durante 10 años y muy mal durante los últimos meses”

“La situación de Argentina es bastante negativa; la economía está destrozada. Lo peor de todo es que no es producto de la pandemia, como muchos dicen, sino de muchos años de hacer las cosas mal desde el Estado. La cuarentena se tendría que haber establecido de otra forma, ya que pusieron lo sanitario por arriba de lo económico y ello complico nuestra calidad de vida”.

“Algunas herramientas, como la emisión monetaria, no produjo buenos resultados en el pasado, y la volvieron a usar en pandemia; el impacto que tuvo lo vemos en el tipo de cambio. Estamos en un caos económico por los altos niveles de pobreza, y las perspectivas es que la misma vaya a aumentar porque lo va a hacer la inflación. Lo que estamos pasando en el 2020 es consecuencia de haber hecho las cosas mal durante 10 años y muy mal durante los últimos meses”.

“Lamentablemente por las malas decisiones, tenemos muchas ollas tapadas a presión que van a explotar en cualquier momento; otras lo están haciendo ahora. Una de ellas es el tipo de cambio, que no sabemos a cuánto va a estar en un lapso de 24 horas. Otra es la carga impositiva, que nunca se terminó de resolver y afecta directamente a toda la sociedad. Ese es nuestro país”.