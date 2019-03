8M: Hoy salimos a las calles…

Hoy salimos a las calles a pedir justicia por las que ya no están y fueron asesinadas, por las mujeres que son golpeadas, violadas, ultrajadas psicológicamente, por las que ya no tienen voz.

Hoy salimos a las calles a pedir por la igualdad, por mayor presupuesto para la lucha contra la violencia de género, para que podamos volver a casa sin miedo y seguras, para que podamos ganar lo mismo que un varón haciendo los mismos trabajos, para que ocupemos más cargos de poder dentro de la sociedad.

Hoy salimos a las calles para ejercer nuestra libertad, para elegir cómo vestirnos sin ser acosadas, para que se entienda que el NO ES NO, para que no obliguen a parir a mujeres violadas, para exigir que se cumpla la ley que lleva 100 años y ampliar los derechos con el aborto legal, seguro y gratuito para todos los casos, para que podamos decidir sobre nuestros cuerpos.

Hoy salimos a las calles a pedir Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos para que terminen los abusos sexuales intrafamiliares, para que las niñas desde pequeñas sepan lo que es una violación y puedan hablar y denunciar a su padre, abuelo, tío o cualquier pariente, para que el Estado nos escuche cuando hacemos una denuncia y no se nos rían en la cara, para que las religiones no se metan más en los asuntos del ámbito público.

Hoy paramos y marchamos por nosotras, por todas y por las que ya no están

Por: Carolina Dávila, periodista y analista política