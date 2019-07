A pesar de las encuestas, Moody’s duda de Macri y bajó a negativa la perspectiva de Argentina

La calificadora de riesgo Moody’s Investors Service mantuvo la nota para la emisión de largo plazo en moneda local y extranjera de la Argentina en B2 pero cambió de estable a negativa la perspectiva para el gobierno de Argentina.

La empresa justificó su decisión en «la incertidumbre respecto a la implementación continua de políticas».

«Moody’s» ha cambiado hoy la perspectiva para el Gobierno de Argentina de estable a negativa», señaló en el comunicado y añadió que «ha afirmado las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda extranjera y en moneda local B2 y las calificaciones senior no garantizadas».

Respecto de las calificaciones senior no garantizadas para registros en estantería también se confirmaron en (P) B2 mientras que la calificación de corto plazo de Argentina se confirmó en Not Prime (NP). Las calificaciones senior no garantizadas para deuda no reestructurada se confirmaron en Ca y la plataforma no asegurada senior no reestructurada se confirmó en (P) Ca.

La decisión de Moody’s de cambiar la perspectiva a negativa para las calificaciones B2 de Argentina refleja una «mayor incertidumbre con respecto a la implementación continua de políticas que, al abordar los desequilibrios fundamentales de la Argentina, restablecen el acceso confiable a los mercados internacionales de capital y contienen el riesgo de que se produzcan más daños en los choques monetarios».

Y agregó que «en relación, el aumento del riesgo de que la propia incertidumbre de las políticas genere un cambio material y sostenido en el sentimiento que aumenta las presiones de financiamiento y erosiona los amortiguadores».

La afirmación de la calificación B2 refleja la expectativa central de Moody’s de que las principales métricas crediticias de Argentina no empeorarán significativamente aún más en el próximo período.

El nivel de calificación equilibra una creciente carga de deuda y un historial de volatilidad económica con un desarrollo económico comparativamente alto y el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El techo de los bonos en moneda extranjera a largo plazo de Argentina se mantiene sin cambios en B1 y el techo de depósitos en moneda extranjera sin cambios en B3. Los techos nacionales en moneda local para bonos y depósitos bancarios se mantienen sin cambios en Ba2.

El techo de depósitos bancarios en moneda extranjera a corto plazo y el techo de bonos en moneda extranjera a corto plazo permanecen sin cambios en Not Prime (NP).