Aborto: diputado oficialista denuncia que recibió amenazas

Facundo Garretón dice que las intimidaciones fueron “de todo tipo”. Citó que el Arzobispo de Tucumán llegó a nombrarlo a él y a otros en el Tedeum.

El diputado oficialista Facundo Garretón denunció este lunes que recibió “amenazas de todo tipo” ante el próximo tratamiento del proyecto de despenalización del aborto.

“Recibí amenazas de todo tipo, el Arzobispo de Tucumán (monseñor Carlos Sánchez) llegó a nombrarnos en el Tedeum, me despierto con 300 mensajes por día y no está bueno. Pero eso no afecta mi decisión”, afirmó Garretón.

El legislador de Cambiemos dijo que es “uno de los pocos indecisos que quedan” y señaló que decidirá su voto “el mismo miércoles”.

“Estoy en contra del aborto pero entiendo que la despenalización es una herramienta para bajar” la cantidad de abortos, dijo Garretón en declaraciones a FM La Patriada.