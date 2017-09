Acuerdo en Tecpetrol: frenan los 250 despidos

La empresa Tecpetrol -del grupo Techint- y el sindicato de petroleros privados del Chubut alcanzaron un acuerdo y la compañía dio marcha atrás con los 250 despidos que había anunciado.

Tras un mes de duras negociaciones y con la conciliación obligatoria ya vencida, los representantes de la compañía y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila arribaron a un entendimiento.

“Sólo habrá unos pocos despidos”, confirmaron desde el gremio a la agencia NA y agregaron que la mayor parte de los 250 telegramas que la firma ya había enviado quedarán invalidados a partir del acuerdo rubricado en las últimas horas del jueves.

Ávila y los representantes de la empresa se volverán a reunir este viernes a las 14:00 en el ministerio de Trabajo de la Nación para avanzar en los detalles del entendimiento, con el objetivo de que sea homologado la semana próxima.

El dirigente afirmó que “esto en principio nos empieza a dar un horizonte para plantear lo que viene de una mejor manera. No hay que olvidar que se han levantado 250 telegramas de despidos. Lo que hay que discutir ahora es una reconversión, pero lo cierto es que eso ya será otra instancia”.

La empresa envió telegramas de despidos y desde hace más de un año están planteando que hay un “sobrante” de mano de obra, que se ha sido sorteando con bajas de salario al 70% y trabajadores que no están prestando servicios.

En alusión al acuerdo, el dirigente sindical señaló que “si bien no es el mejor ni el ideal, permite levantar los telegramas de despidos y sostener la mayor cantidad de puestos de trabajo, empezando a activar la salida de un perforador en noviembre que va a permitir a partir de ese momento tener una estabilidad laboral”.

Y añadió que “se ha logrado pacificar, hacer un acuerdo de 8 horas y discutimos una vianda para los sectores que van a reducirse de 12 a 8 horas, complementaria, como para ayudar. Por eso, seguimos con la dura pelea de lo que se viene, tratando de dar garantías de lo que se ha hecho y lo que se ha hablado en distintas asambleas con la gente”.

La continuidad de Tecpetrol, explicó Ávila, sugiere la mantención de seis equipos, tres workover y tres pulling, para sostener la actividad del yacimiento, que era lo que se buscaba “porque no hay que olvidar que hoy lo único que hemos hecho, es pedir por favor que esta operadora continúe, porque en determinado momento no había forma que se quede y si no se quedaba teníamos no solo los 250 trabajadores sino los casi 700 que hay dentro de yacimiento involucrados que se quedaban sin trabajo, o sin cobrar su salario”.