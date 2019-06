Acusaron a un diputado nacional de La Cámpora por violencia de género

A continuación reproducimos el comunicado oficial emitido por la Secretaria de la mujer del Partido Justicialista de Rosario (Santa Fe) que reprodujo en su cuenta personal de Facebook:

Nací profundamente peronista y puedo decir con orgullo que jamás saqué los pies del plato, militando proyectos, compañeros y compañeras con absoluto compromiso sin tener en cuenta los resultados.

Esta vez no será diferente, militamos junto a compañeras y compañeros valiosxs la campaña provincial siempre bregando por la unidad y lo harémos en la campaña nacional, con el convencimiento que debemos ponernos la Patria al hombro, volviendo «Mejores». Pero… Estamos dispuestos a volver mejores?

En la militancia entendimos esto desde el minuto cero, y tenemos gestos que lo asegura…mi pregunta es algunos dirigentes están dispuestos a deponer sus actitudes sectarias, excluyentes, elitistas, patriarcales y misóginas?

Para graficarlo,

Voy a contar mi experiencia del día de ayer… Al finalizar el acto de Cristina, me acerqué al detrás del escenario para despedir a una Mujer que moviliza corazones y espíritus, charlé con compañeras y avanzabamos hacia su salida del lugar, cuando el Diputado Nacional y representante de La Cámpora, Marcos Cleri, de manera violenta y discriminante, me toma de un brazo fuertemente obligándome a retroceder, diciéndome «No Güendy, salí, vos no».

Quedé shockeada, todo esto ocurrió adelante de mi hijo, que es un adolescente y entiende que la violencia no resuelve nada, sino podría haber reaccionado de otra forma.

Retirada Cristina le reclamé a este «compañero»,y frente a varios dirigentes, su actitud de absoluta violencia de género y de falta de respeto hacia una autoridad partidaria, (de su partido), que representa a las Mujeres en Partido Justicialista, como es mí caso, partido que tiene como bandera la Justicia Social y no recibí ninguna disculpa de su parte. Aclaro que no fue la primera vez, que fue irrespetuoso y desagradable conmigo, pero siempre desde lo simbólico, ninguneandome y desconociendome, en actos, convocatorias y actividades, cuestiones que no debí dejar pasar, pero intentaba priorizar la construcción política. Tampoco voy a decir que es un privilegio exclusivamente mio el destrato, durante nuestro gobierno y nuevamente ayer varios compañeros y compañeras sufrieron las mismas prácticas verbales de hostigamientopor parte de un sector de la política que evidentemente no entendió nada, ni de política, ni de construcción colectiva, mucho menos de Derechos de las Mujeres. Es por eso que no vamos a callarnos más.

Volver mejores es ser amplios y generosos, volver mejores es entender que perdimos por no reconocernos ni incluirnos.

Volver mejores es sentirnos pares y luchar codo a codo.

Volver mejores es cuidar a Cristina y a Alberto; sin tener estas actitudes… O acaso no la escuchan?

Sí, ya sé… Me dirán que no es el «momento más oportuno» para hacer este comunicado… Lo lamento, mi dignidad no tiene prime time político, la violencia puertas adentro se reproduce y soy coherente, ya que con este concepto acompañamos a cada mujer victima. Soy cultora del diálogo, pero no pienso ser cómplice de ningún error que lleve a mi pueblo y a mis compañeras y compañeros al fracaso y la derrota otra vez.

Quiero en la representación política de cada lugar, a los y las mejores de los nuestros…. eso es VOLVER MEJORES y eso necesita una ciudadanía que descree de la política. Seamos responsables.

Abrazo militante, eso soy… Una orgullosa militante Peronista, elegida por sus compañeros y compañeras para representarlos. Esa es mí honra.

Güendy Palazzini

SEC. Mujer PJ

Dptal Rosario