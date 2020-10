Advertencia de Zaffaroni si la Corte confirma el traslado de jueces: «bordean el prevaricato»

El exministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni advirtió este miércoles que si el máximo tribunal repone en sus cargos a los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli estará «bordeando el prevaricato», es decir fallando contra lo que indica la ley, y dijo que esos magistrados deben «ocupar la jerarquía que se les da» según el acuerdo del Senado.

«Creo que hay una única solución constitucional y es que los jueces tienen que ser nombrados con acuerdo del Senado y ocupar la jerarquía que se les da y no se los puede cambiar de nivel», afirmó Zaffaroni, al reivindicar la decisión de la Cámara alta de revocar los traslados de esos jueces dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri.

Añadió que «así se ha hecho siempre, así lo entiende la Constitución. Nadie puede armar tribunales como se le dé la gana. Ni un Poder Ejecutivo puede hacer eso ni lo pudo hacer nunca, salvo en un gobierno de facto fuera del marco constitucional».

El exjuez, quien fue miembro de la Corte entre 2003 y 2014, cuando renunció respetando el límite constitucional de los 75 años de edad, advirtió que «cualquier otra solución» que adopte el alto tribunal que no sea devolver a los magistrados a sus tribunales de origen «está bordeando el prevaricato, y esto es muy claro en la Constitución».

«No es una cuestión de Derecho Administrativo, como ‘resolví aquello, vino aquello’… No, es la Constitución la que está de por medio. Me parece que esa es la solución correcta», amplió en declaraciones a Antena Pueblo Radio.

Zaffaroni abundó en el tema al decir que «ahora, cada cual es responsable de lo que hace, de lo que dice, de lo que resuelve».

«Yo no integro la Corte, pero la solución constitucional es una. No hay nada que hacerle, no le demos más vueltas y no convirtamos en una cuestión de Derecho Administrativo lo que es una cuestión constitucional», añadió.

Consideró que la orden debe ser «muchachos, vuelvan a su lugar de origen, es el lugar en el que están nombrados con acuerdo del Senado y si quieren cambiar necesitan un nuevo acuerdo del Senado».

Insistió con que si la Corte no acata la decisión del Senado de revocar los traslados de los jueces dispuestos por el expresidente Macri y el retorno a sus tribunales originarios, «si no es prevaricato le pega en el poste».

«Es más o menos como cuando se le ocurrió a (el fallecido juez Claudio) Bonadio procesar a la gente por traición a la Nación; no tan grosero pero es más o menos así. Están pasando por encima de la letra constitucional», amplió.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron derivados por el Gobierno de Macri a la Cámara Federal porteña, mientras a Castelli lo trasladó al Tribunal Oral Federal 7, en todos los casos sin acuerdo del Senado, argumentando la necesidad imperiosa de cubrir vacantes.

Tras la reciente decisión del Senado de revocar esos pases, los magistrados pidieron a la Corte que resolviera el caso vía per saltum. El máximo tribunal concedió el recurso pero no falló aún sobre el pedido de que se los ratifique en sus cargos.

Asimismo, Zaffaroni dijo que el presunto aparato de lawfare «sigue funcionando sin lugar a dudas. Nadie fue tocado, está todo inmóvil, tienen los monopolios mediáticos, tienen la misma gente en el Poder Judicial, vemos las mismas impunidades. En fin, nada ha cambiado en ese sentido».