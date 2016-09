Aerolíneas comenzó a normalizar sus operaciones

La partida del vuelo AR 1284 a Santiago de Chile a las 14:25 desde el Aeroparque Jorge Newbery marcó el final efectivo de la medida de fuerza que llevaron a cabo los pilotos afiliados a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), desde las 29 de ayer, y que afectó a más de 20.000 pasajeros de Aerolíneas y Austral.

Inmediatamente después despegaron el vuelo AR 1456 de Aerolíneas Argentinas rumbo a Salta y luego el AR1250 hacia Río de Janeiro, con lo cual lentamente comenzó a normalizarse la situación luego de más de 18 horas de inactividad total.

Fuentes de la compañía de bandera indicaron a Télam que no obstante, la normalización total de los servicios llevará varios días, por un lado porque la casi totalidad de los vuelos previstos para este jueves y la mañana del viernes tenían su capacidad casi completa y por el otro porque los pilotos anunciaron que durante lo que queda del mes trabajarán bajo la modalidad de “quite de colaboración”, que significa que no volarán ningún otro servicio que no sea el que está programado.

Esto significa que ni Aerolíneas ni Austral podrán implementar vuelos especiales, sumar frecuencias o destinos no programados, lo que puede derivar en algunas demoras extras ante la gran cantidad de pasajeros afectados.

No obstante el despegue de los primeros aviones desde Aeroparque y Ezeiza llevó algo de tranquilidad a los numerosos viajeros que se encuentran en ambas estaciones aéreas esperando el momento de poder abordar su aeronave.

Desde el inicio del paro hasta el despegue del primer vuelo Aerolíneas Argentinas canceló 46 partidas desde Aeroparque y 15 que debían haber despegado desde Ezeiza, mientras que Austral canceló 28 despegues desde Aeroparque y 7 desde Ezeiza, lo que marca un total de 96 vuelos cancelados entre ambas compañías y 223 tramos que no pudieron ser cubiertos.

La medida dispuesta por los pilotos provocó además una saturación de los vuelos de las otras compañías que operan en Aeroparque como LATAM, Andes , Gol y Alas Uruguay que vieron sobrecargados sus servicios con aquellos pasajeros que no pudieron volar por Aerolíneas o Austral.

Desde muy temprano y pese a la advertencia lanzada por la compañía estatal en cuanto a no concurrir a los aeropuertos hasta tanto estuviese solucionado el conflicto, muchos pasajeros se agolparon frente a los mostradores de Aerolíneas, algunos con la esperanza de un levantamiento anticipado de la medida, otros procurando conocer para cuando sería reprogramado su vuelo y los menos intentando la restitución del dinero del pasaje o el cambio de fecha ante la imposibilidad de concretar el viaje tal como estaba previsto.

José María y Lupe son una pareja que tenía que haber viajado hacia El Calafate a las 5 de hoy, pero al mediodía aún no sabían la hora en que podrían partir hacia su destino. “Tenemos el hotel contratado y nos vamos por apenas cuatro días. Si no podemos volar hoy se nos complica mucho, así que estamos esperando a ver que nos dicen para decidir que hacemos. Espero que podamos viajar”, comentaban con cierto grado de resignación.

Mejor suerte tuvieron Cristina y Ernesto, dos jóvenes emprendedores que poseen una empresa de tecnología y que debían viajar a las 9.40 a San Pablo. “Cuando anoche nos enteramos del paro inmediatamente nos comunicamos con la compañía y nos apuramos en hacer una reserva en Gol. Esta mañana vinimos temprano y dejamos abierto el pasaje y logramos un lugar en el vuelo de Gol que parte a las 15.50”.

María del Carmen vive en Lomas de Zamora y debía viajar con sus dos nenas de 5 y 9 años a Córdoba a las 9.05, pero su vuelo, como todos los de la mañana, fue cancelado. Pero fue ubicada junto a sus hijas en un vuelo que tiene previsto partir hacia la capital mediterránea a las 16.45. “Por suerte me pudieron ubicar porque estar todo el día acá en el Aeropuerto con las nenas hubiese sido imposible. Espero poder viajar finalmente, me están esperando en Córdoba”.

Desde Aerolíneas Argentinas solicitan a sus pasajeros que reconfirmen sus pasajes a través del medio por el cual adquirieron el ticket. Esto significa que si lo hicieron mediante una Agencia de Viajes o por algunas de las páginas web especializadas en venta de pasajes aéreos, se dirijan hacia ese medio. Si en cambio lo hicieron por la página web de la compañía, consulten su horario y nuevo número de vuelo a través del call center, 0810-222-86527 o por la misma página donde hay un espacio especial para los pasajeros afectados por la medida de fuerza.

