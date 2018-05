Aguad negó que las FFAA vayan a actuar en “represión interna”

El ministro de Defensa se expresó tras la polémica que generó el anuncio de Macri respecto al nuevo rol que buscará otorgarle al Ejército.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró este miércoles que “no hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas” actúen en “represión interna”, luego de la polémica que generó el anuncio del presidente Mauricio Macri respecto de las nuevas atribuciones que buscará otorgarles a los militares en operaciones de seguridad interior.

“No hay ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en ningún tipo de represión interna ni ninguna participación en el control de los espacios internos ni actuar en materia de seguridad”, aseguró Aguad en declaraciones radiales.

Tras el mensaje del presidente Macri por el Día del Ejército, en el que se mostró partidario de que las Fuerzas Armadas brinden “apoyo” a las fuerzas de seguridad para “cuidar a los argentinos”, el ministro explicó que aún no hay definiciones al respecto y que recién dentro de dos semanas se analizará el tema a fondo, en el marco de la próxima reunión de la mesa de seguridad nacional.

“El mes que viene se va a dar a conocer cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. En ese nuevo rol no solamente está el equipamiento. Además, los cambios de planes de estudio de las escuelas militares”, precisó.

Según trascendió, en principio el objetivo será la participación de militares en la custodia de las fronteras o de recursos naturales estratégicos, lo que permitiría desplazar de esos puestos a la Gendarmería: para ello se deberá primero revocar el decreto que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner en 2006 y que dispuso que “el sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por Fuerzas Armadas de otro Estado”.

En medio de las críticas de organismos de derechos humanos y referentes de la oposición, Aguad advirtió que “la defensa no se puede pensar en el corto plazo como la seguridad”, pero consideró que “lo que no puede pasar es que la Argentina no tenga unas Fuerzas Armadas preparadas para los desafíos en que vivimos”.