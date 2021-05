“Ahora la pobreza es mayor, porque el peronismo necesita más pobres”

Así se refirió el actor Luis Brandoni en una entrevista con Sergio Gutiérrez, conductor del programa radial “Edición Calificada” (lunes 14 hs en Zónica + y por Radio Edición Calificada). El entrevistado criticó la gestión del Gobierno nacional en varios aspectos, como su mal manejo en el tema de las vacunas y acentuó que ahora hay más pobres que en la gestión de Macri.

Al ser consultado sobre cómo está viviendo las restricciones impuestas por los decretos presidenciales, el ex diputado nacional dijo: “Muy trabajosamente, me tiene muy preocupado esto, no me ayuda al ánimo. Las últimas dos limitaciones por decreto de necesidad y urgencia no sólo no han logrado bajar el contagio sino que subieron y están anunciando que van a seguir las limitaciones más cerradas y exigentes”.

“No se adónde vamos a llegar porque los resultados no se ven. Las vacunas no se ponen, no aparecen, es muy desconcertante. El caso de Matías Almeyda que no le hayan aceptado una donación de vacunas para los habitantes de su ciudad natal Azul, es algo inexplicable. Cómo no le encontraron la forma que él pueda ayudar, aunque no esté reglamentado legalmente. El gobierno que está en dificultades para vacunar a sus habitantes no puede rechazar un gesto de generoridad, de quien viene de haber perdido a su padre porque no estuvo vacuando. Es de una gravedad extrema”, criticó Brandoni. Y al respecto agregó: “Parece que si no tiene el sello del peronismo no sirve, sino se pone la camiseta no sirve”.

Fútbol

Brandoni reconoce que si bien le gusta mucho el fútbol, hace tiempo que no le interesan los campeonatos argentinos. “Somos el único país del mundo que no permite a la hinchada visitante ir a ver a su equipo, y son casi 200 los países miembros de la FIFA”. “No quiero saber más nada”, remarcó el actor, quien además dijo que “no se entiende cómo sigue el fútbol”, a pesar de tantas restricciones.

Con respecto al super clásico de ayer entre River- Boca dijo que se debería haber suspendido por la cantidad de contagiados en el plantel millonario: “Después a la gente le piden que no se suba a los colectivos. Cómo podemos seguir tolerando nosotros que 20 personas claven a 100 y pico de miles de personas un viernes a la tarde que tienen que volver a sus casas y no se hace nada. Y el Secretario de Seguridad de la provincia no aparece ni la policía para liberar las vías del Ferrocarril Roca”.

Muertes por Covid 19 y pobreza

“El Presidente cuando empezó esta desgracia tuvo la imprudenca de decir que menos mal que no está Macri en el gobierno sino tendríamos 10 mil muertos, y ahora estamos en 70 mil muertos. Y todavía no pidió disculpas”, remarcó Luis Brandoni en diálogo con Sergio Gutiérrez en “Edición Calificada”.

“Ahora la pobreza es mayor, porque el peronismo necesita más pobres, porque necesita gente sometida”. dijo Brandoni. “Igual van a perder, yo no estoy resignado a seguir con esto, lo que pasa que no se cómo va a llegar este gobierno que le falta más de 2 años y medio”.

“Se tienen que hacer las elecciones como corresponde. Más allá de no aceptar la boleta única para poder facilitar el fraude como han hecho siempre, a la mejor manera de los conservadores de la década infame de los años 30″.

“Yo no pierdo las esperanzas porque hay un sector enorme de la poblacional que ya no se calla la boca. Y porque pasaron cosas que no hay que olvidarse. El gobierno de Cambiemos fue el primer gobierno que terminó su mandato después de 91 años que no lo puede hacer un presidente que no es peronista y además porque ya la gente sale a la calle a presionar”.

Fuente: Edición Calificada