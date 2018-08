Al final, el Banco Central sacrificó US$ 1.600 millones para bajar el dólar unos centavos

Las reservas del Banco Central registraron este miércoles una fuerte caída de US$ 1.617 millones y se ubicaron en US$ 54.641 millones.

En lo que va de agosto, la entidad que conduce Luis Caputo perdió US$ 3.355 millones y en el año la caída se ubica en US$ 414 millones, ya que a fin de 2017 estaban en US$ 55.055 millones.

Según informó la entidad, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 122 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA realizó tres subastas por un total de US$ 781 millones y efectuó pagos a organismos internacionales por US$ 11 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 3 millones.

En tanto, en otra jornada caliente, el dólar avanzó hoy 30 centavos y cotizó a $30,68 para la venta, pese a que el Banco Central jugó fuerte en el mercado y subastó casi US$ 800 millones para frenar la corrida que sacudió a la plaza.

Según el promedio que realiza el Banco Central, el dólar terminó en promedio a $ 29,62 comprador y $ 30,68 vendedor, el mismo valor del lunes, que había sido una marca récord.

De acuerdo con lo informado por la entidad monetaria, se realizaron tres subastas en las que ofreció US$ 1.600 millones, de los cuales adjudicó US$ 781 millones.