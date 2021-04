Alberto F duro contra Macri-Vidal: acusó a Cambiemos de no terminar casas por «odio»

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes la entrega de 48 viviendas en el barrio La Saladita, donde también se firmó un acta de colaboración mutua para la aplicación de políticas nacionales y la realización de obras en el municipio bonaerense de Avellaneda. También acusó a la gestión de Cambiemos, que encabezó Mauricio Macri, de no terminar casas «por odio».

“Hacer viviendas no es solamente darle un techo a cada uno, es darle condiciones de vida, un lugar donde los chicos puedan ir al colegio cerca, donde puedan ir a hacer deporte, donde tengan un lugar de recreación, donde tengan luz en las calles para seguridad y donde el agua llegue a todos”, reflexionó el mandatario.

Alberto Fernández recordó también al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse 18 años del día en que fue elegido en 2003. “La Argentina necesitaba un tiempo distinto y nadie representaba ese tiempo distinto mejor que Néstor”, afirmó.

Por otro lado, atacó a la gestión de Cambiemos: “Cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminandas en el 2015, y me pregunto: ¿Cómo es que alguien no las terminó? ¿Cómo fue que no se pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? No le encuentro respuesta. La única que le encuentro es el odio. Que alguien odie tanto, que deje las casas vacías para que la gente no recuerde quién las hizo”.

Junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el mandatario entregó las llaves de sus casas a las familias. Con ellas, se completan las 132 viviendas entregadas en el barrio como parte del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.

“Esto no lo hace el mercado, si el Estado no lo hace, estas casas no existen”, aseguró el presidente Fernández.

Por su parte, Ferraresi valoró la “fortaleza que tiene que ver con un proyecto nacional que nos permita soñar una Argentina de posibilidades, de igualdad de oportunidades”, y agradeció uno a uno a sus compañeros del gabinete por las políticas que le permiten mejorar la vida de los vecinos de Avellaneda, de donde fue intendente.

Participaron también del acto el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el intendente local, Alejo Chornobroff.

Kicillof aseguró que “se nota y es imposible no distinguir cuando hay un Estado presente, a las épocas en las que el Estado se ausenta y no está. Lo hemos vivido en esta provincia en cada rincón, sin distinción de oficialismo y oposición”. Puntualizó que precisamente “Estado presente, Gobierno protector y un pueblo solidario fueron las tres recetas con las que enfrentamos esta pandemia”.

El intendente Chornobroff destacó que en el último tiempo “pudimos construir un polideportivo municipal, trabajar en un jardín municipal y en la generación de nuevos espacios públicos de calidad, que van de la periferia al centro” y agradeció por “un Gobierno nacional y provincial presente”.

Durante el acto, el intendente de Avellaneda firmó un acta de colaboración mutua con los ministros de Educación, Nicolás Trotta; de Cultura, Tristán Bauer; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

También suscribieron el acuerdo el titular de Acumar, Martín Sabbatella, y las presidentas de Aysa, Malena Galmarini, y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

Galmarini trabajará para alcanzar el 100 por ciento de la cobertura de la red de agua potable en el Municipio, y Tolosa Paz, se comprometió a colaborar en el fortalecimiento institucional a través del Programa de Ayudas Urgentes del Plan Nacional Accionar.

El titular de Acumar, Matín Sabbatella, avanzará en la realización de dos puentes sobre el Arroyo Sarandí, de rotondas de distribución y en obras de conexión de la Autopista La Plata-Buenos Aires con el Camino Costero.

El ministro Katopodis se comprometió en la construcción del Edificio del Departamento Judicial y el ministro Soria, anunció la reapertura de un centro de acceso a la Justicia.

Por su parte, el ministro Daniel Arroyo, suscribió el acta para construir un jardín maternal, y el ministro Nicolás Trotta comprometió el financiamiento para la construcción de dos edificios educativos, el del Jardín de Infantes Nº 915 “Alfonsina Storni” y el de la Escuela Secundaria N° 1.

A su turno, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, suscribió el acuerdo para destinar un cupo específico de viviendas para personas del colectivo LGBTTIQ en los desarrollos habitacionales del Municipio y para implementar el “Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género”.

El ministro Tristán Bauer impulsará la colaboración entre el Municipio, el Centro Cultural Kirchner y el Teatro Nacional Cervantes para proyectos artísticos, culturales de investigación, capacitación y asistencia.

A su vez, el ministro Matías Lammens, anticipó la entrega de subsidios o incentivos a las distintas instituciones, clubes y centros de Avellaneda.