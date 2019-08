Alberto Fernández calificó de “valor razonable” el dólar a 60 pesos

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo este jueves que el dólar «ya tiene un valor razonable y no hay argumentos para que siga aumentando», destacó la necesidad de «preservar las reservas» del Banco Central y afirmó que «si es necesario va a existir» una reunión personal con el presidente Mauricio Macri.

Así lo afirmó esta mañana en diálogo con radio Mitre, en el que aseveró que no está «especulando de ningún modo» con la suba del dólar, ya que «cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que se empobrecen».

Por otro lado, tras la charla telefónica que mantuvieron ayer, el candidato indicó que «si es necesario va a existir» una reunión personal con el jefe del Estado y ratificó la necesidad de que Macri «termine su mandato».

Sobre el precio del dólar, se mostró de acuerdo con lo que dijo ayer su economista de confianza, Emmanuel Álvarez Agis, en la Bolsa de Comercio.

«El dólar a 60 es razonable y no hay argumentos para que siga aumentando», consideró Fernández.

Tras sus declaraciones, el dólar bajaba hoy en las primeras horas y se negociaba a $55 en el Banco Nación y a $57,40, en promedio en bancos privados y casas de cambio del microcentro porteño.

«El último informe del FMI de hace 20 días estimaba que las reservas reales netas en diciembre llegarán a 11 mil millones de dólares. Me alarmó mucho eso, y en este proceso el deterioro puede ser mayor», advirtió el candidato presidencial.

En ese marco, Fernández indicó que «así como dije que el dólar está en un valor razonable, no tendríamos que dejar que se escape más y que las reservas se preserven».

En cuanto a una posible reunión con Macri, Fernández aseveró que «si es necesario, va a existir», aunque consideró que no sabe «qué le puede agregar una reunión» a la situación actual.

«Tengo respeto por la institución presidencial, pero solo soy un candidato. El presidente se llama Mauricio Macri y tiene que tener plenas facultades y plenos poderes hasta el día en que su mandato culmine. Todo lo demás confunde», consideró Fernández.

Tras destacar que la conversación telefónica que mantuvieron ayer ambos dirigentes fue «sincera, aunque con miradas diferentes», el candidato del Frente de Todos insistió en que Macri «tiene que terminar su mandato, hay que disipar cualquier duda. Y se llega gobernando y siendo todos responsables».

También destacó que haya quedado una «línea abierta sin intermediarios» entre ambos para poder hablar «las veces que haga falta y trabajar».

«Le pedí al Presidente que no insistan con el discurso de que vamos a ser Venezuela, porque no es cierto, y nada intranquiliza más a los mercados que eso. Se le vuelve como una profecía autocumplida, se le termina volviendo en su contra», sostuvo el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner.

En tanto, Fernández dijo que entiende «el lugar incómodo» en que ha quedado Macri: «Está en el dilema de quien va a prevalecer, si el candidato o el presidente, y yo le pido que prevalezca el presidente, sino podemos complicar todo mucho más».

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los equipos de gobierno de Cambiemos y el Frente de Todos se reúnan, indicó que la situación económica es «responsabilidad del gobierno actual, que debe preservar las reservas hasta el 27 de octubre», y agregó: «Yo no soy nadie, no puedo arrogarme roles o títulos que no tengo».

Por último, le dirigió un mensaje a los mercados: «Les digo que vengo a buscar algo nuevo, no a fundar la Argentina, no vengo a restablecer un sistema del pasado con el que he sido crítico».