Alberto Fernández pierde más Poder en el Gobierno: confirmó que se va Losardo

Alberto Fernández confirmó este lunes la salida de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, su amiga desde la época de la universidad y socia en el ejercicio de la abogacía, tras las presiones del kirchnerismo. “Está agobiada”, explicó el Presidente.

“Marcela me ha planteado la semana pasada, y ya lo había planteado desde antes, que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, y más que otra actitud -porque el compromiso de Marcela es absoluto-, lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, está agobiada. Para alguien que no viene de la política, es desgastante”, argumentó el Jefe de Estado este lunes.

“Lo que quiero es que siga conmigo, pero ella ya me ha planteado su decisión. También es cuestión de que consiga un reemplazante para ella”, añadió y mencionó como posibles reemplazos a los diputados nacionales Martín Soria (PJ-Río Negro) y al provincial Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador-Buenos Aires).

“Vamos a ver, tenemos que tomar una decisión”, concluyó sobre el reemplazo en declaraciones al canal C5N.

Con la salida de Losardo, el Presidente pierde a otro ministro de su espacio. Antes fueron Ginés González García y María Eugenia Bielsa, ambos cuestionados también por el kirchnerismo.