Alberto Samid: Buscado

El empresario Alberto Samid afirmó este miércoles que no se entregará ante la justicia a pesar de la orden de detención expedida esta mañana por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1, tras su no presentación a dos audiencias en una causa por supuesta asociación ilícita y evasión.

“Ojalá que no me encuentren, yo no me voy a entregar”, aseguró esta tarde Samid, en una entrevista con C5N, en la que, desde algún lugar no especificado, denunció una supuesta extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, quien le habría pedido 1.800.000 dólares a cambio de cerrar la investigación.

“Me llamaron por una causa que estaba cerrada hace 30 años. El fiscal me pidió 1.800.000 dólares y me dieron tres días para que junte el dinero. Yo lo denuncié públicamente hace dos semanas, pero nadie se hizo eco. Ahora me salen a buscar porque no puse la plata”, se defendió Samid.

En una audiencia previa, el fiscal Barberá había pedido una condena de seis años y medio de prisión para el empresario conocido como “el rey de la carne”, por supuesta asociación ilícita en una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos.

“Me quieren ir a hacer tomar agua podrida a (la cárcel de) Ezeiza y yo, con 71 años, no estoy para eso. Si me agarran, mala suerte”, manifestó el empresario.

Por esta misma causa, además del empresario, son juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos.

Consultado sobre la supuesta extorsión que le habría hecho el fiscal Barberá, Samid dijo que el pedido de dinero se dio en “un diálogo de 30 segundos” y que no llegó a grabarlo.

“Yo esa plata no la tengo y, si la tuviera, tampoco la voy a poner”, afirmó Samid.

Por otra parte, dijo que el pedido de detención guarda una intencionalidad política y que los jueces federales de Comodoro Py “son unos ladrones y sinvergüenza”.

“A mí me tienen que dar una medalla. Hace 60 años que soy nacionalista y peleo por el país. Por eso me quieren meter en cana, por todas esas cosas que defendí toda mi vida”, argumentó Samid.

Y concluyó: “Si me agarran mala suerte. Ojalá que no me encuentren, vamos a ver. No me voy a entregar con estos tipos”.