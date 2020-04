15 trabajadores con coronavirus en un hospital donde estuvo Kicillof

Profesionales de la salud pública bonaerense CICOP piden medidas urgentes para extremar la protección en el Hospital Belgrano de San Martín, donde hay 15 trabajadoras y trabajadores de la salud con test de COVID-19 confirmado y pueden llegar a 20. El gobernador Axel Kicillof había estado en ese nosocomio el viernes pasado.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), que representa a 13 mil trabajadores y trabajadoras en los 80 hospitales públicos bonaerenses, informó este miércoles que «en el día de la fecha el estado de situación de la pandemia COVID-19 en el Hospital Belgrano de San Martín es de una importante y preocupante crisis sanitaria, con trece compañeras y compañeros con diagnóstico confirmado de coronavirus, que podrían, en principio, llegar a 20», por lo que la seccional gremial local convocó a una «asamblea en el playón del hospital este jueves 16 de abril a las 10:30 horas, con todas las medidas de protección y distanciamiento social necesarias».

Luego el número de contagiados ascendió a 15.

«Desde el inicio de la cuarentena los representantes gremiales venimos insistiendo en que hay que reforzar sensiblemente los Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal sanitario en general y en particular de aquellos/as afectados/as a la atención directa de casos sospechosos o positivos del virus, que se deben reforzar las medidas de prevención y que estas medidas de prevención no son responsabilidad individual ni que las y los trabajadores debemos autogestionar los EPP, porque esto es responsabilidad del Estado provincial», expresó al respecto el médico Orlando Restivo, presidente de CICOP en el Hospital Belgrano.

«Se habló del control de temperatura que recién el lunes 13 de abril y en ese momento se comienzó a realizar masivamente al personal. Sin embargo, aunque llegaron insumos y EPP, estos son insuficientes para una contingencia en la que aumentan sensiblemente el número de casos dentro y fuera del hospital. En estas condiciones en dicho comité advertimos de los peligros a los que nos enfrentábamos. Sin embargo despreciando nuestra opinión (que no es nuestra sino del conjunto de las y los trabajadores del hospital) se hizo caso omiso. Se polemizó con el uso del barbijo estableciendo una especie de grieta, lamentable, entre quienes estamos a favor y los que amparados en discutibles opiniones científicas y epidemiológicas, nos decían que no era el momento, que no estábamos en fase II, etc», continuó.

«Y ante esta situación, luego de la reunión con las enfermeras, en la que se planteó investigar toda la cadena de contactos de las compañeras que se contagiaron, sorpresivamente la dirección del hospital, unilateralmente, cerró el Comité de Crisis. Y lo hizo justamente cuando quienes estamos allí, denunciamos todos estos problemas. Justamente cuando más se necesita apelar ampliamente a jefes, coordinadores, dirigentes gremiales y trabajadoras y trabajadores para que las resoluciones sean las correctas y cuenten con el mayor respaldo», agregó Restivo.

«Los 13 casos positivos y los casos sospechosos son una muestra, triste confirmación, de la necesidad de profundizar y reforzar cuali y cuantitativamente la protección de las y los trabajadores del equipo de salud de cualquier índole. El uso de barbijos, adecuados a ambientes sanitarios (no tapabocas) debe ser obligatorio para todo el personal que circula por el hospital y este debe proveer en cantidad suficiente de los mismos a todas y todos», continuó el médico.

«En el día de hoy, de continuar sumando casos positivos, se podría alcanzar los 20 casos, una catástrofe», opinó el dirigente sindical, y agregó que «por otra parte, las medidas frente a los casos sospechosos no deben demorarse y la cuarentena y el hisopado a todos ellos es la única posible medida, por lo que exigimos el testeo de todos los trabajadores del hospital porque no podemos arriesgarnos a más casos», aseveró.

«¡Así no podemos seguir trabajando! Hay servicios y áreas del hospital diezmadas. Convocamos a una asamblea en el playón el jueves 16 de abril a las 10:30 horas, con todas las medidas de protección y distanciamiento social necesarias para cuidar a nuestras compañeras y compañeros. Ya se hizo en el Hospital Paroissien, en Pacheco, en La Plata y otros establecimientos. Resolveremos los pasos a seguir y propondremos desde la CICOP y otros gremios tomar el toro por las astas y exigir a la dirección, al Ministerio provincial y Gobierno bonaerense la inmediata provisión de la cantidad necesaria de EPP, hisopados, insumos y licenciar a todo personal en riesgo porque no podemos esperar que se enferme todo el hospital, porque hay que fortalecer ya el sistema público de salud y ese fortalecimiento empieza por proteger y cuidar a los que cuidan».