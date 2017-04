Aluar reducirá 42,86% la compra de gas y buscará alternativas energéticas

La empresa indicó que buscará alternativas para abastecerse de energía eléctrica y mantener los actuales niveles de producción en Puerto Madryn, que alcanzan a 460.000 toneladas al año.

La empresa Aluar resolvió reducir en un 42,86% a partir del 1° de mayo próximo y hasta el 1° de enero, la cantidad de gas que le compra a Pan American Energy (PAE) para abastecer su planta de la ciudad chubutense de Puerto Madryn, con lo cual la fábrica de aluminios ahorrará u$s 36,37 millones en los próximos 8 meses.

Aluar indicó que buscará alternativas para abastecerse de energía eléctrica y mantener los actuales niveles de producción en Puerto Madryn, que alcanzan a 460.000 toneladas de aluminio al año.

La medida fue informada por el secretario del directorio de Aluar, Alberto Martínez Costa, en una nota enviada hoy a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde indicó que “con el objeto de mantener una ecuación competitiva de costos de la energía eléctrica necesaria para la producción de aluminio en las instalaciones fabriles de Puerto Madryn, se ha decidido a partir del 1° de mayo requerir la disminución del suministro de gas natural comprometida por PAE”.

En razón de ello, a partir de esa fecha y hasta el 1° de enero próximo, Aluar recibirá de PAE 1,20 millón de metros cúbicos diarios, en lugar de los 2,13 millones que venía percibiendo.

Esto sucederá cuando el contrato vigente entre ambas empresas establece que el precio de suministro de gas pasará de los actuales u$s 3,60 por metro cúbico diario, a u$s 4,40 a partir del 1° de mayo y hasta fin de año; con lo cual, al reducir la cantidad requerida, Aluar pagará u$s 46,93 millones en lugar de los u$s 83,3 millones que le iba a costar sostener los 2,13 millones de m3 (metros cúbicos) al día.

A partir del 1° de enero del año próximo, ambas empresas se sentarán a negociar un nuevo contrato para el periodo siguiente, como lo han venido haciendo todos estos años.

Martínez Costa explicó que “con el propósito de poder evitar los efectos que lo decidido pueda provocar, Aluar impulsará alternativas de abastecimiento de energía eléctrica que permitan sostener los actuales niveles de producción”.

A principios de febrero último, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) admitió el derecho de PAE de anular un contrato que tenía con Aluar, para suministrar gas natural a su planta de Puerto Madryn hasta 2027, pero que fue interrumpido en 2014.

Se trata de un contrato suscripto el 22 de agosto de 2007, y con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2027, por el cual PAE debía proveer bajo condiciones de precio y calidad, 2.130.000 metros cúbicos diarios de gas proveniente de la cuenca chubutense del Golfo San Jorge.

El dictamen de la CCI consideró que “las restricciones aplicadas por las autoridades del Estado argentino durante la vigencia del ‘cepo cambiario’ al Mercado Único y Libre de Cambios le hicieron perder las características para ser representativo a efectos de establecer el tipo de cambio a utilizarse para pagar en pesos el precio establecido en el contrato en dólares”.

