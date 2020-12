Alumnos de Sociales (UBA) juntan firmas en Change para que la Decana habilite examenes y entregue títulos

Alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA armaron una petición en la plataforma Change.org para sumar firmas y exigirle a la decana Carolina Mera que cumpla con las resoluciones que habilitan exámenes goblales y entregue los títulos a los graduados.

«Nosotros y muchos estudiantes no hemos podido rendir exámenes finales virtuales durante todo el año. Nos resulta abusivo que llegando a fin de año y con una resolución aprobada mediante la cual se habilitó una fecha en noviembre, no nos hayan permitido rendir el Examen Global de Inglés en el turno de noviembre», reclaman los estudiantes de Sociales de la UBA que ven vulnerados sus derechos estudiantiles y de acceso a la Educación.

«Esto inhabilitó la posibilidad de rendir nuestra última materia, necesaria para recibirnos, o en otros casos, presentar tesinas, aplicar a becas estudiantiles en el exterior, cursar postgrados y/o continuar en nuestra formación como estudiantes y profesionales. Algunxs, han tenido que postergar o cancelar viajes al exterior con becas previamente otorgadas. Otros no han podido hacer el ingreso a la docencia 2021 y tampoco se pueden concursar cargos ni tomar horas ya que los porcentajes de materias no están disponibles», advirtieron los alumnos que sin los exámenes globales que la facultad se niega a cumplir en habilitar y con el cual la mayoría de los estudiantes se reciben, no pueden terminar sus estudios, perjudicándolos en la posibilidad de mejorar sus salarios, conseguir trabajos donde les exigen el título o haber culminado la cursada e incluso seguir estudiando en instancias como posgrados o maestrías.

«Somos 60 estudiantes desesperados por rendir una materia con la que culminaríamos nuestra carrera, no lo estamos pidiendo porque sí. Estamos rogando que se respeten nuestros derechos estudiantiles y, sobre todo, que se cumpla con lo que se estableció en la resolución del 27/10 que habilitó las mesas de exámenes virtuales. No somos una ‘avalancha de estudiantes’ como se escuchó decir a consejeros y, por el contrario, la dilación de la toma de exámenes agravaría el problema incrementando la cantidad de estudiantes en esta misma situación», argumentan.

Y explican: «Desde las cátedras de Inglés no nos han dado ninguna respuesta y desde la Facultad, en las dos reuniones de consejo que estuvimos presentes: en una nos dejaron sin quórum para no tratar nuestro reclamo y en la última (1/12) se votó en contra de instrumentar los mecanismos necesarios para habilitar las mesas. En la última reunión de Consejo el voto de la Decana Carolina Mera fue el que desempató por la negativa. Es decir, no se habilitarán mesas en lo inmediato».

«Necesitamos que nuestro pedido se multiplique y que la Decana tome una decisión firme que las cátedras tengan que cumplir. A su vez es responsabilidad de la gestión de la Facultad, brindar los mecanismos necesarios para que la tarea de los docentes y No docentes se encuadren dentro de sus derechos laborales y se les garanticen las herramientas necesarias para que se puedan tomar los 60 exámenes en diciembre o, como última instancia, en enero».

«Señora decana Carolina Mera, le pedimos que reflexione acerca de este pedido y tome las medidas necesarias para que tengamos una fecha de examen antes del inicio del ciclo lectivo 2021. Esperamos que pueda leer esta petición comprendiendo que detrás de cada uno de estos estudiantes hay historias de mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo y familias que sostienen estas trayectorias», añadieron.

Por último, lo estudiantes dicen: «Le pedimos a usted como autoridad máxima de la Facultad de Ciencias Sociales, que instrumente los mecanismos para asegurarnos poder rendir el global de inglés y que habiliten las mesas especiales (art.59 del reglamento académico). Como así también dar respuestas claras y concretas a lxs estudiantes que aún no tienen su título, colectivo autodenominado «Graduadxs sin papeles».

Acompañan el petitorio, además de las personas que lo firman, los colectivos de estudiantes autoconvocados «FsocSíserecibe y Graduadxs sin Papeles».

Para acceder al petitorio en Change hacer click aquí.