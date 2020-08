Ampliaron la denuncia por presunta venta a precio vil de centrales termoeléctricas en la gestión Macri

IEASA (exENARSA) amplió este viernes la denuncia por la privatización a precio vil de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, realizadas durante el gobierno de Macri, y aportó documentación sobre el perjuicio para el Estado nacional en más de US$ 118 millones que significó la operación.

La denuncia había sido presentada en 2019 por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana. Por el hecho se encuentran imputados Mauricio Macri, Juan José Aranguren, Javier Iguacel, Gustavo Lopetegui y exdirectivos de IEASA.

Las centrales habían sido tasadas en US$ 305.900.000 (Ensenada de Barragán) y US$ 217.000.000 (Brigadier López), pero se adjudicaron en US$ 229.529.500 la primera al grupo Pampa-YPF y en US$ 165.432.500 la segunda a Central Puerto. La pérdida para el Estado nacional fue US$ 118.054.000.

IEASA señala en su presentación judicial que para poder realizar este perjuicio al Estado se modificaron los contratos de fideicomiso (que prohibían la privatización de las centrales) y se cambiaron los pliegos para eliminar el valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación como valor piso a presentar.

Asimismo, remarca que las centrales habían sido financiadas con fondos del FGS, e IEASA usó el dinero de las ventas para comprar los títulos de deuda que tenía el FGS, con lo cual a la venta a precio vil se sumó que IEASA se quedó con títulos que se repagan a través de contratos con el mercado mayorista y tienen alto riesgo asociado.

La causa tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello e investiga el fiscal Ramiro González.