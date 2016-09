Angelici aseguró que Boca pedirá una reducción de la sanción a Tevez

El presidente de Boca Juniors, dijo que la dirigencia de ese club está “revisando los boletines oficiales de 2015 hasta ahora”, para poder reclamar una reducción de la sanción de tres partidos.

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, dijo que la dirigencia de ese club está “revisando los boletines oficiales de 2015 hasta ahora”, para poder reclamar una reducción de la sanción de tres partidos que recibió Carlos Tévez por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, a raíz de la expulsión que sufrió el domingo último por proferir un insulto al árbitro del partido que el equipo xeneize disputó con Belgrano de Córdoba.

“Encontramos varios casos. Entre Boca y Rosario Central por ejemplo, por la Copa Argentina 2015, donde se dieron dos fechas de suspensión a jugadores que insultaron al árbitro. Vamos a plantearlo al Tribunal de Disciplina porque queremos igualdad de condiciones. Voy a estudiar todos los casos de insultos y ver si siempre se aplicaron 3 fechas o 2”.

Tevez recibió la tarjeta roja el domingo pasado en la Bombonera a los 32 minutos del primer tiempo, cuando le recriminó con un insulto al árbitro Germán Delfino la tarjeta amarilla que la había mostrado un momento antes, por una fuerte infracción sobre el defensor Cristian Lema.

El informe de Delfino, según informó un cable de la agencia estatal Télam, dejó constancia de que el “Apache” dijo “sos un cagón, la c… p… de tu hermana”. El primer agravio se considera para el reglamento un “término descomedido”, mientras que el segundo -al ser un insulto- justificó la sanción de tres fechas.

En ese marco, Angelici sostuvo en declaraciones a ESPN FC Radio que “hubo mucha prensa sobre este tema. A mi entender, Carlos no se lo hace al árbitro. Pero también hubo insultos que no fueron escuchados por el árbitro y el tribunal puede actuar igual y no se hizo nada. Vamos a analizar todo y el martes vamos a pedir reconsideración”.

“Acá lo importante es reconocer que Tevez se equivocó como nos podemos equivocar todos. Nadie dice que estuvo bien ni se critica la sanción. Se habla más de eso que dé como jugó Boca y como ganó. Me parece que fue la presión mediática la que hace que se aplique este artículo”, agregó.

“Como presidente mandé a pedir todos los boletines oficiales y en legales que me hagan todos los antecedentes. Considero que se puede reconsiderar. Voy a pedir al mismo tribunal una revisión. Le voy a dar los motivos. Pido igualdad ante la ley. Nadie puede decir que llamé para pedir algo. Soy respetuoso del Tribunal de Disciplina. Pero ante los mismos hechos, la sanción fue otra”, añadió Angelici.

Entre otros temas, Angelici habló del regreso del público visitante, al señalar que “siempre vamos a estar en problemas. Vamos a acatar las decisiones de AFA y v vamos a jugar en Mendoza con visitantes. Pero disiento en algo: se votó hace 2 años que se juega sin visitantes y todavía eso no se cambió. No se podría jugar con público visitante”.

En cuanto al precio de las entradas en Mendoza para el partido entre Godoy Cruz y Boca, el dirigente señaló que “no me gusta que se aprovechen de los hinchas y socios de Boca. La entrada la vendieron a 250 pesos. No pueden cobrar eso. La popular tiene que estar en 200 pesos. Quiero que devuelvan el dinero que cobraron de más, porque el valor de la entrada popular lo fija la AFA”.

En cuanto al tema del estadio boquense, Angelici anunció que “se va a hacer un relevamiento con los vecinos de las manzanas que están atrás de los palcos. Se hará con un escribano para ver la voluntad de venta de los vecinos. Lo que surja de esos resultados lo vamos a comunicar al socio, vamos a explicar las alternativas y será el socio quien decida”.

Notas relacionadas: