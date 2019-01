Angelici se defendió de los ataques de Carrió: “Podría averiguar quién soy”

El presidente del Club Atlético Boca Juniors comentó que la diputada “mezcla todo”. “Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome”.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no lo conoce y se quejó de que la diputada “mezcla todo” y que podría “averiguar” más sobre él.

“Lamento que la doctora Carrió haga esta manifestación”, dijo Angelici, amigo del presidente Mauricio Macri y vicepresidente de la AFA. Además, en declaraciones al canal A24 subrayó: “No me conoce, no sé qué le dirán de mí, nunca estuvo conmigo ni hablamos”.

Carrió había afirmado: “Siempre dije que el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae”.

“Mezcla todo, barrabravas, dirigentes… realmente podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome, me hace daño pero más me duele por mis hijos”, señaló a su vez Angelici.