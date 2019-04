¡Apasionante!, el CASI se quedó con el clásico frente al SIC que pese a la caída sigue puntero

El CASI se impuso en el clásico de San Isidro ante el SIC por 29-20 en el partido que correspondió a la quinta fecha del Torneo Top 12 de la URBA 2019. Con este resultado, el equipo de “La Catedral” cortó con la racha negativa de cinco caídas consecutivas mientras los “zanjeros” se mantienen en la punta.

En el encuentro disputado en Boulogne, el CASI y el SIC disputaron el clásico 120 de toda su historia con una extraordinaria victoria para los de la “Catedral”. La “Academia” cortó con una seguidilla de cinco caídas consecutivas que lo relegaron al fondo de la tabla de posiciones. A pesar de la caída, los “zanjeros” se mantienen como líderes en soledad aunque desaprovecharon la posibilidad de escaparse en el certamen.

El Atlético lidera el historial con 68 triunfos contra 52 del club de Boulogne. Además, empataron en 10 oportunidades. El dato relevante es que el San Isidro Club se había impuesto en los últimos cuatro duelos.

El CASI es el máximo ganador de Torneos de URBA con 33 títulos, pero apenas celebró uno (2005) en los últimos 30 años. En esta temporada, se cumplen 10 años de la definición que perdió ante Hindú, su última vez en una instancia importante. El año pasado estuvo pendiente de la tabla de abajo. De hecho, se salvó de jugar el repechaje en las últimas fechas.

La temporada 2019 arrancó con las bajas por lesión de de Juan Ymaz y Bruno Devoto en la pretemporada y no pudieron completar una buena preparación. También, se están acostumbrando al nuevo staff de entrenadores, conformado por Santiago Piñero, Oscar Murgier y Rodrigo Martínez.

En el primer tiempo, la “Academia” se puso rápidamente en ventaja con un penal de Martín Roger aunque, de manera momentánea, los “zanjeros” dieron vuelta la historia con try de Tomás Meyrelles. Hasta ese momento, el partido era demasiado cerrado, parejo y a la vez apretado porque el CASI presionaba a puro tacke mientras que el SIC intentaba rearmarse en el fondo.

En medio de las embestidas de los “zanjeros”, la “Catedral” se mantuvo firme con las corridas de Juan Ymaz, Benjamín Belaga, Juan Cruz López. De ahí, el CASI dio vuelta el marcador con un try de Pablo Collarini convertido por Roger, previa revisión por el TMO.

Con el correr los minutos, el encuentro se tornó, apasionante, atrapante y plagado de emociones gracias a un try de Roger y un drop de Mauro Perotti. Por otro lado, el SIC descontó con un penal de Joaquín Lamas.

En la segunda mitad, el CASI nunca se despegó de su planificación, salió con fuerza y convicción a llevarse la victoria con otro drop, esta vez de Roger. Al igual que la etapa inicial, el árbitro volvió a recurrir al TMO ante la duda de un try del SIC que finalmente no fue convalidado.

Tras la intervención del réferi, Mateo Madero sumó un try convertido por Joaquín Lamas que no modificaron en nada el panorama para los “zanjeros”. A partir de ahí, el CASI se mostró implacable con las escapadas de Perotti y el trabajo de sus forwards.

El final fue una lucha encarnizada con el SIC que intentaba revertir la inminente caída mientras que la “Academia” se esforzaba por asegurar la victoria. En esos momentos, Jerónimo Solveyra estiró el tanteador con un try y una conversión, el penal de Roger pero Juan Soares Gache descontó con un try anotado por Tomás Granella; aunque en la sentencia, los “zanjeros” estuvieron muy cerca del ingol, el CASI lo controló a puro tackle.

El pitazo final del árbitro Pablo Deluca (H) desató la alegría y el desahogo de los hombres de la “Catedral” que pusieron punto final a la malaria de malos resultados.

Tras el partido, Mauro Perotti expresó que “estoy contento por la victoria. El equipo venía trabajando. Por ahí, no se nos daban los resultados pero el equipo, durante la semana, venía entrenando, se sacrificaba y que estos resultados se den, anímicamente, el marcador te empuja mucho para seguir con el día a día y mantener las ganas de entrenar”.

Por lo tanto, Perotti resaltó que “uno, como deportista, no quiere perder. Los resultados se pueden dar. Se puede empatar, perder y ganar. No se nos estaban dando resultados, pero en esta quinta fecha, logramos una victoria que nos suma un plus que nos viene bien” y agregó que “el partido estaba para cualquiera de los dos. La pelota iba y venía. Se nos dio a nosotros en el último minuto y por suerte lo pudimos ganar”.

A su turno, el capitán Martín Brousson sostuvo que “la victoria fue tremenda por todos lo que vivíamos pero porque era el clásico y porque demostramos en la cancha que somos un equipo y no un grupo de jugadores” y agregó que “la convicción que tuvimos dentro de la cancha terminó reflejándose en el resultado que fue lo que nos dio el triunfo”.

Brousson destacó que “el encuentro fue especial porque se dio lo que nadie creía pero los que jugamos sabemos que no es un partido aparte y no importa como uno venga, se juega con un ‘cuchillo entre los dientes’; siempre es ‘ajustado’. El partido fue muy cerrado pero especial a causa de que nos pusimos una meta después del partido con Atlético de Rosario en el que estuvimos muy flojos. Nos pusimos un objetivo que era transformar este grupo en un equipo para poder bancarnos en todas, no con nosotros, sino con la persona que tengamos al lado y eso fue lo que se dio hoy, que es lo que más contento me pone”; y subrayó: “Nunca bajamos los brazos. A pesar de equivocarnos, la intención con la que se juega termina marcando el resultado. Todos nos podemos equivocar pero si hacemos las cosas bien y estamos concentrados, el partido vendrá en algún momento. La paciencia y la convicción es la que termina dándonos las victorias”.

En la próxima fecha, la sexta, SIC visitará a Belgrano y CASI tendrá que jugar en cancha de CUBA. Los restantes partidos: Newman-La Plata, Pucará-Regatas, Hindú-Alumni y San Luis-Atlético del Rosario.

Síntesis:

SIC (22): Gastón Arias; Tiago Romero Basco, Carlos Pirán, Juan Pablo Zervino y Mateo Madero; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Alejandro Daireaux, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Marcos Borghi (c) y Lucas Rizzato; Segundo Aguilar, Lucas Rocha y Marcos Piccinini. Entrenadores: Santiago Gonzalez Bonorino y Eduardo Victorica.

Cambios: ST 25m, Francisco Pachano por Piccinini; 27, Tomás Granella por Lamas; 39, T. Comizzati por Panzarini.

CASI (29): Jerónimo Solveyra; Mauro Perotti, Bruno Devoto, Benjamín Belaga y Juan Cruz López; Martín Roger y Tobías Casaurang; Benito Paolucci, Juan Imaz y Eugenio Sartori; Martín Albariñas y Pablo Collarini; Emanuel Marín, Rufino Jurado y Martín Brousson (c). Entrenadores: Santiago Piñeiro, Oscar Murgier y Rodrigo Martínez.

Cambios: ST 19m, Vicente Boronat por Sartori; 34, Juan Barbotti por Marín.

Tantos: PT: 3m, 14m y 32m, penales de Roger (C); 8m, try de Meyrelles (S); 17m, gol de Roger por try de Ymaz (C); 36m, penal de Lamas (S). ST: 4m, drop de Roger (C); 10m, gol de Lamas por try de Madero (S); 22m, gol de Roger por try de Solveyra (C); 31m, penal de Roger (C); 32m, gol de Granella por try de Soares Gache (S).

Cancha: SIC.

Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Por Armando Rodríguez Rocha.