Estrenos de Cine del 6/7: Aptraum, Casa Coraggio, Los Globos, Mama se fue de Viaje y más…

ALPTRAUM

Suspenso

Argentina (2016)

86 min. – Independiente

Dirección Ana Piterbarg

Filmografía: Todos tenemos un plan

Guión Ana Piterbarg

Protagonistas Germán Rodríguez, Barbara Togander, Florencia Sacchi, Martín Yeyati, Raymundo Levy, Fernando Migueles, Alejandra D´Agostino, Ezequiel Delfino, Mario Mahler, Martín Feldman, José Mehrez, Paula Pasnasky, Eduardo Martiné

Producción Ana Piterbarg, Luis Arancibia

CoProductores Álvaro Urtizberea, Diego Lublinsky

Fotografia Alan Badan, Alejandro Giuliani, Germán Costantino, Lucía Vassallo

Montaje Luis Arancibia

Sinopsis Andreas es actor. Es posesivo y bastante paranoico. Recién separado de su novia, se muda a un departamento que le presta su tío. Allí conoce a Hannah, una traductora de alemán, que comienza a obsesionarlo, al tiempo que cobran intensidad sus pesadillas donde es perseguido por una bestia mitológica llamada Krampus. Intentando descubrir el sentido oculto de sus sueños, Andreas se interna cada vez más en el espiral de su propio mundo.

UNA SERENA PASIÓN

A Quiet Passion

Biografia

Reino Unido, Bélgica (2016)

125 min. – Ifa Cinema

Dirección Terence Davies

Filmografia: The Deep Blue Sea (2011, La casa de la alegría (2000), The Neon Bible (1995)

Guión Terence Davies

Protagonistas Emma Bell, Sara Vertongen, Rose Williams, Benjamin Wainwright, Keith Carradine, Marieke Bresseleers, David Van Bouwel

Producción Roy Boulter, Sol Papadopoulos

Fotografía Florian Hoffmeister

Montaje Pia Di Ciaula

Sinopsis Emily Dickinson, nacida en 1803, fue considerada una niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios. A partir de ese momento, se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su obra transporta a sus lectores a su apasionante mundo. Es la historia de la poeta estadounidense Emily Dickinson, desde su infancia hasta convertirse en la famosa artista que conocemos.

CASA CORAGGIO

Casa Coraggio

Drama – Argentina (2016)

88 min. – Compañia de cine

Dirección Baltazar Tokman.

Filmografia: I Am Mad (2013), La sombra de las luces (2001)

Guión Baltazar Tokman

Protagonistas Sofia Urosevich

Producción Diego Dubcovsky

Fotografía Connie Martin

Edición Eliane Katz

Sinopsis Sofía viaja de La Plata a Los Toldos, su pueblo natal. Durante su estadía Sofía ayudará a su padre, con un estado de salud delicada, en los trabajos fúnebres que realiza Casa Coraggio, la empresa familiar. En la historia de sus antepasados a cada uno le tocó asumir esta responsabilidad y continuar con un legado que lleva más de 120 años. En medio de una atmósfera de vida y muerte, Sofía se debate entre seguir la tradición o elegir un nuevo camino.

EL MAGO DE LOS VAGOS

Documental

Argentina (2016)

80 min. – SAM13

Independiente

Dirección Pedro Otero

Guión Pedro Otero

Protagonistas Pajarito Zaguri

Producción Martin Aliaga, Roxana Ramos

Fotografía Pedro Otero

Montaje Pedro Otero

Sinopsis ¿Qué hacés si te enterás que tu vecino es un prócer? Un director descubre que el viejo desgarbado y solitario del piso de abajo es el padre no reconocido del rock argentino. Una cámara testigo, una amistad regada de vino barato y un plan más ambicioso que sus posibilidades. Una muerte aparente, una película trunca, un documental en el que no se sabe que es verdad y que es mentira. ¿Qué pasó con Pajarito Zaguri? El lado B de la historia siempre esconde un secreto.

LOS GLOBOS

Drama

Argentina (2017)

90 min. – Independiente

Dirección Mariano González

Guión Mariano González

Protagonistas Mariano Gonzalez, Alfonso Gonzalez Lesca

Producción Paolo Donizetti, Mariano González, Juan Schnitman

Fotografía Fernando Lockett

Montaje Delfina Castagnino, Santiago Esteves, Mariano González

Sinopsis Un hombre ha salido de la cárcel; poco se sabrá de su pasado, sí de su esfuerzo para disciplinarse: trabaja haciendo globos y practica un deporte como si se tratara de un entrenamiento militar. También tiene un hijo al que no ha visto por un tiempo, y una situación desgraciada lo obligará a retomar el ejercicio de la paternidad, de la que no está convencido. Elipsis notables, un ritmo parejo y dinámico en el plano y entre los planos, un tono seco y sin concesiones: González, delante y detrás de cámara, no pierde nunca el control, y el resto de los intérpretes también se lucen. En medio de esa radical aridez los breves instantes de ternura son sorprendentes, pues no pierden la coherencia afectiva que el film propone. Sin valerse de la palabra, Los globos no es otra cosa que el seguimiento minucioso de cómo un solitario debe reconfigurar su sentido de autonomía.

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

Comedia

Argentina (2017)

91 min. – Buena Vista

Dirección Ariel Winograd

Filmografía: Permitidos (2016), Sin hijos (2015), Vino Para Robar (2013), Mi primera boda (2011), Cara de queso (2006)

Guión Mariano Vera

Protagonistas Mario Alarcón, Guillermo Arengo, Maruja Bustamante, Pilar Gamboa, Diego Peretti, Carla Peterson, Martín Piroyansky, Muriel Santa Ana

Producción Juan Pablo Galli, Juan Vera

Productores ejecutivos Juan Lovece

Fotografía Félix Monti

Montaje Pablo Barbieri Carrera

Sinopsis Víctor y Vera Garbor llevan 20 años de casados y tienen cuatro hijos, Bruno, Lara, Tato y Luna. Absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas.

SPIDER-MAN: DE REGRESO A CASA

Spiderman: Homecoming

Acción – Estados Unidos (2017)

133 min. – UIP/Sony

Dirección Jon Watts

Filmografía: Cop Car (2015)

Guión Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford, Chris McKenna, Erik Sommers. Basado en el comic de Stan Lee y Steve Ditko

Protagonistas Marisa Tomei, Tom Holland, Zendaya, Robert Downey Jr. , Michael Keaton

Producción Mitchell Bell, Kevin Feige, Amy Pascal

Fotografía Salvatore Totino

Música Michael Giacchino

Montaje Debbie Berman, Dan Lebental

Sinopsis Un joven Peter Parker/ Spider-Man (Tom Holland), quien hizo un debut sensacional en Capitán América: guerra civil, comienza a pilotear su nueva identidad como el súper héroe que se cuelga de las telarañas en Spider-Man: de regreso a casa. Emocionado por su experiencia con los Avengers, Peter vuelve a su casa, donde vive con su tía May (Marisa Tomei), bajo el ojo vigilante de su nuevo mentor Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter trata de volver a su rutina diaria normal – distraído por ideas de probarse a sí mismo y lograr ser más que el amigable Spider-Man del barrio- pero cuando Vulture (Michael Keaton) surge como un nuevo villano, todo lo que más le importa a Peter se verá amenazado.

UPA 2: EL REGRESO

Comedia

Argentina (2016)

80 min. – Independiente

Dirección Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker

Guión Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker, sobre personajes de la película original escrita por Tamae Garateguy, Santiago Giralt, Camila Toker y Eva Bär

Protagonistas Tamae Garateguy, Santiago Giralt, Camila Toker, Martín Slipak, Nancy Dupláa, Nahuel Mutti, Silvina Acostal

Producción Tamae Garateguy, Santiago Giralt, Camila Toker

Sinopsis 8 años después de la primera parte de UPA!, Ailén, Fernando y Nina, los tres protagonistas de aquella historia, se reencuentran en la competencia del BAFICI con películas que compiten entre sí. A partir de ese encuentro, deciden retomar aquel viejo proyecto inconcluso: Tandil/Tromso. Para ello deciden sumar a dos aliados: Martín, el actor joven del momento, y Nancy, una actriz de televisión que es capaz de todo por actuar en cine. Así se embarcan nuevamente en la aventura de salir a filmar una película y resurgirán viejos rencores y nuevos enfrentamientos. Una nueva comedia del grupo upa! sobre el detrás de escena del cine.