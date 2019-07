Archivaron la investigación por supuesta oferta a Lavagna

El fiscal federal Jorge Di Lello archivó este jueves las actuaciones preliminares que abrió para determinar si hubo un ofrecimiento de dinero al precandidato presidencial Roberto Lavagna para que decline su candidatura presidencial.

«Dichas acciones tentativas no necesariamente podrían haber constituido delitos, amén de carecer por el momento de nuevas medidas probatorias», concluyó el fiscal en el escrito al que accedió Télam en relación al presunto ofrecimiento de ocho millones de dólares.

Di Lello tomó esa decisión luego de tomar distintas declaraciones testimoniales, entre ellas a Lavagna, quien negó haber recibido algún ofrecimiento y aludió a una «fake news».

«En aras de la transparencia y confiabilidad del sistema electoral argentino corresponde poner en conocimiento de los ciudadanos la actividad realizada por esta fiscalía a fin de que cada uno evalúe tales circunstancias para decidir su voto», agregó Di Lello.

El fiscal con competencia electoral recordó que al declarar como testigo el ex presidente Eduardo Duhalde señaló «la existencia de ofrecimiento para que el precandidato Roberto Lavagna decline su postulación»

También declararon periodistas que aludieron a esa versión.

«No pudo establecerse identidad entre los supuestos oferentes», consignó Di Lello.

El fiscal sostuvo que «las declaraciones testimoniales» de Lavagna, del periodista Jorge Fontevecchia y de Duhalde, «de cuya verosimilitud no existe el menor motivo para dudar, son contestes en afirmar que -cuando menos- se evaluó por esos sectores no identificados, la conveniencia de iniciar las acciones pertinentes para lograr que el Lic. Lavagna no materialice la decisión de competir en las elecciones presidenciales del corriente año».

Estas «acciones tentativas no necesariamente podrían haber constituido delitos», concluyó el fiscal.