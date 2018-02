Argentina T20: “Visión y Estrategias para el 2018”, taller de apertura para el G20

La Cancillería (más precisamente en su sede ceremonial, el Palacio San Martín, asiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y ex Palacio Anchorena, complejo exponente de L’Ecole des Beaux Arts) fue la sede de los intercambios, reflexiones y el brainstorming de los equipos de trabajo del Think 20 (T20) que se realizó en Argentina a modo de introducción y preparación del próximo G20 que también se realizará dentro de siete meses en nuestro país (antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud) con el lema “Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible”.

El T20 liderado por Argentina contó con la presencia de más de 300 invitados a nivel mundial, entre los que se encontraban 200 investigadores académicos y expertos quienes se reunieron en diez comisiones de trabajo para ocuparse de pensar, debatir y conformar documentos de recomendación de políticas públicas para presentar ante el G20.

Los ejes centrales de éstos diez equipos de tareas que trabajaron para llevar al G20 propuestas para mejorar la gobernación global y el bienestar general de la humanidad fueron: El futuro del trabajo y la educación para la era digital; El cambio climático y la infraestructura, la Seguridad alimentaria y la agricultura sostenible; la Equidad económica de género; la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; el Comercio, la inversión y la cooperación impositiva; Una Arquitectura financiera internacional para la estabilidad y el desarrollo, la Cohesión social, el gobierno global y el futuro de la política; Migraciones; y, Cooperación con África.

Puede decirse así y con satisfacción que comenzó en nuestro país una nueva etapa del T20 en la cual se buscó contribuir al proceso del G20 con recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia; concretas y factibles. El grupo de investigadores y de invitados especiales apuntó con sus conocimientos a incidir en la toma de decisiones del próximo foro internacional para alcanzar una mejor gobernación e incrementar el nivel de vida de la población mundial.

Tanto el foro internacional como las actividades plenarias y los equipos de tareas para el T20 fueron presididos por Argentina y fueron realizados gracias al trabajo mancomunado del CARI con el CIPPEC, ya que el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) lideran y coordinan éste año la red de los equipos de expertos en investigación de las distintas áreas de los grupos de trabajo.

Sus Presidentes son Adalberto Rodríguez Giavarini (CARI) y Jorge Mandelbaum (CIPPEC) y sus Directores Ejecutivos son José María Llados (CARI) y Julia Pomares (CIPPEC).

El desafío principal tanto del CARI como del CIPPEC en el 2018 es del de darle continuidad a la labor de la presidencia alemana sumando así nuevos tópicos de trascendencia regional e internacional.

El CARI es una institución académica privada y sin fines de lucro, creada hace 40 años para estimular el estudio y debate de los problemas internacionales desde un enfoque nacional, analizar los aspectos políticos, económicos, culturales y sociales de las relaciones internacionales y ofrecer su tribuna a figuras representativas, del país y del extranjero, teniendo como objetivo final la consolidación de la paz y el desarrollo de los pueblos a través de una vinculación más estrecha y un mayor conocimiento recíproco.

Y el CIPPEC es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejoras políticas públicas. Su misión es proponer políticas para el desarrollo con equidad y el fortalecimiento de la democracia argentina, que anticipen los dilemas del futuro mediante la investigación aplicada, los diálogos abiertos y el acompañamiento a la gestión pública.

Además de un desafío y un honor, es una gran responsabilidad el hecho de que Argentina lidere éste año 2018 el Grupo de los 20 (G20) que es el principal foro de cooperación y discusión acerca de la economía global y que está conformado por países desarrollados y en vías de desarrollo.

Nuestro país forma parte de la Troika (del ruso trío) que (en sí trabaja para garantizar la continuidad de la agenda a largo plazo) orienta el G20 como estamos mencionando la preside éste año; anteriormente China organizó las reuniones en el 2016 y Alemania las lideró en el 2017.

El T20 (hoy ya concretado con éxito en el sentido de haber abierto la nueva etapa de contribuciones de pensamientos al G20) es en sí un grupo de afinidad al G20 y un foro paralelo al igual que el próximo W20 que también se realizará en Argentina, lo cual constituye una oportunidad para que el gabinete de expertos que allí se reúne pueda co-pensar y debatir haciendo foco en temas de importancia global y de ése modo ésos comités de investigadores puedan entregar las conclusiones y recomendaciones a los líderes de los Estados para el G20 de septiembre, quienes luego decidirán si las incluyen o no en sus declaraciones finales.

El Lic. Adalberto Rodríguez Giavarini, Presidente del CARI, durante su formal y a la vez entusiasta discurso de bienvenida y después de saludar a “las mentes más brillantes” para “poner fin a la pobreza” y “avanzar en políticas de desarrollo sostenible”, expresó: “Argentina es el primer país de Sudamérica en organizar el G20 y el T20. Nuestra base es la tradición argentina de producir conocimiento desde el sur. Esta es una oportunidad para repetir esta tradición” y “Estamos convirtiendo al G20 en la referencia de la gobernanza global para construir una sociedad global equitativa”. A su vez el Presidente del CIPPEC, Jorge Mandelbaum mencionó el deseo de alcanzar dos objetivos para el T20: “Mostrarles a nuestros amigos del mundo y aliados internacionales la verdadera Argentina y su enorme potencial” y “Consolidar una red de think tanks en todo el mundo que pueda establecer, reuniéndose periódicamente, una agenda común continua”.

También en la apertura se encontraban presentes el Sherpa Pedro Villagra Delgado (embajador argentino para el G20) y Laura Jaitman, representante de Argentina ante el canal financiero del foro quien habló del trabajo, la infraestructura, los inversores y las tensiones que provocan las transiciones por las nuevas tecnologías.

Luego del saludo inicial, el discurso de apertura fue dado por el Ministro del Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, quien destacó la importancia del rol del T20 dentro del proceso más amplio del G20: “Los think tanks y la academia hacen una contribución significativa al G20. Espero que podamos trabajar junto al T20 durante la presidencia de Argentina”, pero además de hablar de la relevancia del foro el Ministro presentó los objetivos de la Presidencia Argentina: “El rol del G20 para impulsar la coordinación de políticas públicas internacionales y tratar los grandes desafíos globales es más importante que nunca. Queremos promover un crecimiento inclusivo” y “la Cumbre del G20 es una oportunidad histórica para enfrentar la pobreza global”. Dijo también con orgullo y honestidad que “es uno de los eventos diplomáticos más importantes de nuestra historia” y “un gran momento para ser presidentes del G20, el asumir éste desafío, porque estamos de nuevo conectados con la economía global y profundizando nuestras relaciones con el resto del mundo, si bien tenemos un largo camino para restaurar nuestra economía, somos entusiastas”.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se entiende que el G20 es el principal foro de coordinación económica internacional. Reúne a las veinte principales economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, con el objetivo de promover la cooperación económica global. Su amplia agenda contempla, como elemento central, cuestiones macroeconómicas y financieras con el fin de promover un crecimiento global fuerte, sostenible y equilibrado. Para ello, trabaja en la revisión de la arquitectura financiera internacional y en el diseño e implementación de diversas iniciativas de carácter regulatorio, entre las que se destacan las tendientes a asegurar una mayor transparencia y un funcionamiento más eficaz y responsable de los mercados financieros, incluidas las instituciones financieras internacionales (bancos, aseguradoras, etc.).Además, promueve la coordinación e implementación de políticas de desarrollo para, entre otras prioridades, reducir la brecha de desarrollo existente a nivel global; optimizar la coordinación del financiamiento del desarrollo para la realización de proyectos de infraestructura; promover la seguridad alimentaria mundial; optimizar la movilización de los recursos domésticos –objetivo que implica reducir la evasión fiscal incentivada por las llamadas guaridas fiscales-; promover el empleo y la implementación de políticas sociales inclusivas; y luchar contra la corrupción.

El proceso del G20 consta de un canal de sherpas –encabezado por la Cancillería- y un canal de finanzas –encabezado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas- que trabajan de manera permanente y coordinada en la preparación y seguimiento de los temas y compromisos que se adoptan en el evento principal: las Cumbres de Líderes que se llevan a cabo anualmente. El canal de sherpas coordina la participación del país y aborda temas como desarrollo, comercio, empleo, agricultura, energía, seguridad alimentaria y políticas anticorrupción, entre otros, además de ocuparse de aspectos internos como las reglas de procedimiento del G20. El canal de finanzas se concentra en temas económicos y financieros.

Adicionalmente, la agenda temática se desarrolla mediante la organización de encuentros ministeriales como las reuniones de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, y las reuniones ministeriales en torno a empleo y agricultura, entre otros. La participación argentina en el G20 se realiza en estrecha coordinación con diversas áreas de la Cancillería y en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Central, además de los ministerios de Agroindustria; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y otros organismos del Gobierno Nacional. En relación al G20 de septiembre, la agenda argentina se enfocará en tres ejes: el futuro del trabajo y el desafío que implica para la educación, la infraestructura para el desarrollo, y la búsqueda de un futuro alimentario sostenible.

Paralelamente a los grupos de trabajo, se realizaron sesiones plenarias acerca de cuestiones relativas a la gobernabilidad global en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible con Martín Piñeiro de moderador, Eugenio Díaz Bonilla, Jikun Huang, Jamie Morrison y Máximo Torero de panelistas; al futuro del trabajo y de la educación para la era digital que estuvo moderado por Dennis Gorlich, Director del Simposio Económico Global del Instituto Kiel para la Economía Mundial; con cuatro destacados panelistas que fueron: Claudia Costin, Fundadora y Directora del Centro para la Excelencia y la Innovación en Políticas de Educación de la Fundación Getulio Vargas; Laura Ripani, Especialista en Mercados del Banco Interamericano de Desarrollo, Samir Saran, VicePresidente de la Fundación Observer Research y Blair Sheppard, Líder Global para la Estrategia y el Liderazgo de Pricewaterhouse Coopers; los desafíos de la cohesión social en escenarios políticos inciertos y sus implicaciones para el gobierno global moderada por Colin Bradford y cuyos panelistas fueron Sergio Bitar, Ana María Mustapic, Julia Pomares; Dennis Snower y Richard Wike; y el cambio climático y la infraestructura para el desarrollo moderado por Miguel Lozupone, con Amar Bhattacharya, Magdy Martínez Solimán y Salvador Rueda (muy interesante) como panelistas. Imperdibles.

Asimismo una mesa redonda muy interesante acerca de cuáles son los desafíos y expectativas de lo que puede lograr el G20 durante el 2018. En la misma, participaron Jorge Arguello, Presidente de la Fundación Embajada Abierta; (se refirió al proceso transicional de los rule takers hacia los rule makers; y citó a Sachs para referirse acerca de lo que no sabemos que no sabemos y lo que todo el cambio puede implicar, además de aportar preguntas y reflexiones para seguir pensando); Félix Peña, Director de la Fundación ICBC, de Internacional Trade y VicePresidente del CARI; (quien luego de discurrir tomando como marco y base algunos hechos históricos y de hacer un contrapunto con el actual panorama cambiante enfatizó acerca del optimismo en relación a lo que podemos hacer, “porque deprimirse es muy fácil”); Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales del GCBA; Joseph Tulchin, Director del Programa Latinoamericano del Wilson Center y Marilou Uy, Directora del G24.

Otro ítem a destacar fue el de los tres oradores principales: Jeffrey Sachs, Profesor y Director del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Columbia (y experto economista formado en Harvard) habló además de la educación y las universidades, el empleo, el rol de los gobiernos y de las empresas en la era digital, de la distribución del ingreso donde hizo énfasis acerca del sentido de ser humano y de que desde la lógica no hay lógica en el hecho de que quienes son extremadamente ricos no ayuden financieramente a quienes lo necesitan por estar en el polo económico opuesto; Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina encargado de la sesión de apertura del segundo día quien destacó que “el trabajo que hacen los think tanks es fundamental para entender las soluciones que aplican otros países a sus problemas”. Asimismo sostuvo que “el G20 es una plataforma para trabajar en conjunto en busca de las mejores soluciones” y que “es un desafío y una oportunidad involucrar a la población en el G20: por eso lo llevamos a cada rincón de la Argentina e intentamos explicar de qué se trata. El G20 no es importante solamente para el gobierno”. En relación a nuestro país dijo que “uno de los aportes argentinos a este G20 debe ser incorporar la diversidad, no sólo de los problemas, sino de las perspectivas y de las soluciones”, “somos un pueblo joven, entusiasta y que busca oportunidades para mostrar su valor, pero también que sufrió y que tiene una mirada diferente” , “realmente creemos en el valor de las ideas, en el valor de traer estos debates a la mesa para poder tener una visión más clara de las cosas”, y Alfonso Vergara Fundador y Presidente Honorario de la Fundación Metrópoli, un Urbanista que fascinó al auditorio mostrando los diseños actuales de ciudades para el futuro, sus concepciones de vínculos comerciales y ecológicos e innovaciones que algunos países ya están presentando, bajo el lema construyendo un futuro sustentable.

(Producción especial: Mariana Bouza / bouzamariana@gmail.com)