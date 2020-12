Así llegó la vacuna rusa a la Argentina

El avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Rusia con las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V arribó este jueves 24 de diciembre al país y de inmediato comenzó la logística para su traslado.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, recibieron el vuelo de línea de bandera donde llegaron las vacunas procedentes de Rusia.

Además, en el mismo vuelo regresaron al país la comitiva oficial que estaba en Moscú, integrada por la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y especialistas de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

El ministro Ginés González García dijo que Argentina «está bastante mejor que otros países» en relación a la provisión de vacunas, ya que «hay un déficit mundial» de dosis contra el coronavirus.

En conferencia de prensa, el ministro precisó que el resto de las dosis de la Sputnik V «no van a venir de Rusia sino de India y de Corea del Sur», los otros países que la están produciendo.

Pero advirtió que «la presencia de la vacuna no libera los comportamientos» de cuidados frente al coronavirus y aseveró que «hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles».

Así lo afirmó en una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete y el embajador de Rusia, Dmitry Feoktistov.

“El día de hoy, con la llegada de la vacuna, se inicia el proceso de vacunación para los argentinos y argentinas”, aseguró Cafiero, durante la conferencia de prensa.

“Como se comprometió el presidente Alberto Fernández las primeras vacunas han llegado al país, han llegado 300 mil dosis de la vacuna Sputnik en el mes de diciembre”, remarcó Cafiero.

El Jefe de Gabinete anticipó que este fin de semana el mandatario nacional realizará una reunión virtual con los Gobernadores, Gobernadoras y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para definir los detalles de la campaña de vacunación.

“La coordinación y la solidaridad nos dio buen resultado como metodología de trabajo” durante la pandemia, afirmó Cafiero.

Ginés González García, a su turno, afirmó que la Argentina será “uno de los primeros países en comenzar con la campaña de vacunación y vamos a terminar vacunando a gran parte de la población”.

El Ministro anticipó que el acuerdo con la Federación Rusa incluye el envío de cinco millones de dosis en enero, 14,7 millones en febrero y con opción de ampliar en cinco millones más el pedido.

Ambos funcionarios se manifestaron esperanzados con el proceso de inmunización, pero llamaron a la población a seguir cuidándose.

“Tenemos que seguir cuidándonos, porque todavía la pandemia sigue, y necesitamos reforzar y redoblar las medias de cuidado, para poder ir acompasando los tiempos de esta campaña de vacunación que se inicia en breve en nuestro país”, dijo Cafiero.

Por su parte el embajador de Rusia, Dmitry Feoktistov, dijo: “Esperamos que nuestra vacuna ayude a salvar la vida de millones de argentinos. Es segura y eficaz, detrás de sus creadores están las tradiciones gloriosas de la ciencia rusa, una de las más avanzadas en el mundo”.

Al ser consultados sobre la situación actual de la pandemia, Cafiero dijo: “Estamos permanentemente monitoreando la evolución de los casos y también del sistema de Salud. Vamos a continuar con estos monitoreos permanentes y si tenemos que tomar medidas, como las que tomamos que inician el día de mañana con respecto a restricciones de circulación en frontera, lo vamos a hacer, naturalmente”.

Por último, Cafiero destacó que la tarea de la comitiva en Rusia para poder contar con las dosis de la vacuna “que lideraron la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini”, y reconoció también al “equipo de gente de ANMAT y logístico de Aerolíneas Argentinas” con quienes desarrollaron “una tarea muy articulada”.