Asseff: “El ministro Berni tiene que hacer menos televisión”

El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque JxC y presidente del Partido UNIR, charló con la periodista Fanny Mandelbaum en su programa “Fanny sin miedo” sobre su proyecto para incorporar en el Código Penal la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y explicó que “la corrupción importa la defraudación contra la administración pública, cohecho, y lavado de dinero”, al respecto de esto último agregó que “es la consecuencia de un hecho precedente por lo que está conectado con lo que vulgarmente conocemos como corrupción”.

El Diputado Asseff dijo además que es un flagelo que no sólo mata y empobrece, sino que además genera descredito en las instituciones y en el destino del país porque “corroe los valores morales” de la ciudadanía.

Ante este flagelo Asseff propone la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y argumentó a favor de su proyecto diciendo que “es un reaseguro para que los corruptos sepan que no pueden entorpecer la justicia evitando que sea eficaz, para que la persecución sea de por vida contra ellos y también el resarcimiento pos vida”. Al respecto el titular del Partido UNIR dijo que es muy importante que exista “la posibilidad de recuperar los bienes mal habidos, porque no solo es cárcel para el corrupto, también es resarcimiento para el estado y recuperación de lo robado”.

Imprescriptibilidad de la corrupción y ficha limpia

Consultado por la periodista Asseff explicó el camino del proyecto diciendo que “ya ha ingresado a la Comisión de Legislación Penal” a la vez que prometió que como Secretario de dicha Comisión intentará que “se trate cuanto antes”.

Asimismo, explicó que el proyecto de Ley no está en relación con la reforma judicial que intenta el gobierno, la cual tiene “la intencionalidad malsana de cooptar el poder judicial”. Asseff lamentó que “tenemos un poder judicial enfermo” y la reforma judicial hará que “termine subordinado al poder ejecutivo que es justamente lo que no tiene que pasar”.

Retomando su proyecto, Asseff dijo que “lo que prescribe no es el delito sino la acción persecutoria del estado al respecto de hechos de corrupción. Y explicó que con su proyecto no habrá “plazos razonables” para dar por finalizada la persecución del acto de corrupción, porque en materia de corrupción “lo razonable es que el delito no puede quedar impune”.

En otro tramo de la charla con la periodista el Presidente de UNIR recordó que a principio de marzo presentó un proyecto de ficha limpia “que también lo tiene que tratar Legislación Penal, que hasta ahora no lo trató” y prometió “hacer que traten los dos: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el proyecto de ficha limpia”, a la vez.

Juez Violini y el jubilado de Quilmes

Luego la charla giró hacia la inseguridad que vive la sociedad argentina cada día. Asseff recordó la actuación del Juez de Casación Victor Violini, quien “dictó unilateralmente un amparo colectivo so pretexto la posibilidad del contagio del coronavirus liberando violadores -algunos de ellos, abusadores de menores- y homicidas”.

El Diputado también contó que ha denunciado a Violini por enriquecimiento ilícito, a la vez que le ha pedido juicio político por el amparo que liberó arbitrariamente delincuentes, entre ellos a uno de los agresores del jubilado quilmeño José Ríos, que “fue atracado en su casa en la misma madrugada tres veces, lo torturaron y se defendió”.

Por último Asseff dijo que “es muy peligroso lo que está pasando, hay funcionarios que no están cumpliendo debidamente con su deber, hay incumplimiento en los deberes de funcionario público en muchos casos hay mucha desidia”.

Y apuntó al ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires –Sergio Berni– y dijo “me parece que tiene que hacer menos televisión y estar más en el control de la seguridad de los bonaerenses”.