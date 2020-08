Asseff: “La reforma judicial consiste en tener jueces políticos”

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alberto Asseff, expresó acerca del debate de la Reforma Judicial en que “consiste en tener jueces políticos”.

“Hay preocupación por la reforma de la justicia por la deforma de la justicia, obviamente que si vamos a entrar en un sistema acusatorio, que es donde los fiscales tienen un papel fundamental en el proceso penal, y resulta que lo que se hace es acrecentar el número de jueces pero no el de fiscales, hay una especie de contradicciones en si mismo que es fragante”, remarcó Asseff en diálogo con Edición Calificada.

“Aumentar la cantidad de jueces no es la forma de generar más celeridad, más probidad y eficiencia en la justicia, sino que es una forma de diluir el sistema judicial y sobre todo de capturarlo, porque esos nuevos jueces hay que designarlos y la idea de la reforma judicial es designar jueces que tengan adscripción política al oficialismo, porque no serán jueces elegidos cristalinamente“, criticó el diputado nacional.

Explicó que: “El Consejo de la Magistratura no se reforma y ahí está la madre del borrego, porque es el lugar donde se analizan los futuros jueces y este organismo está dominado políticamente por el oficialismo y eso es lo que contamina la elección y selección de los jueces”.

El Diputado Nacional se mostró sumamente preocupado por la liberación de presos. “Son parte de la ola de inseguridad que azota a las ciudades argentinas”. Y advirtió: “Cada vez que hay una crónica policial y surge que hay un excarcelado en abril o mayo. Hicieron excarcelaciones masivas aboliendo de hecho el Código Penal; los liberan con tobillera pero nadie los controla ni tampoco los monitorean; es realmente anárquica la situación”.

Resaltó también que el Presidente de la Nación coincidió con él en que es necesario construir cárceles para que los delincuentes se readapten y no cárceles para hacinarlos.

En el ámbito político a futuro Asseff aseguró que Juntos por el Cambio necesita de todos incluso de Mauricio Macri, ya sea o no protagonista principal, el ex presidente del país tiene un lugar asegurado. Por lo tanto, macrismo sin Macri no, y Cambio sin Macri tampoco, eso no quiere decir que no haya otro líderes posibles dentro del espacio Juntos por el Cambio.

