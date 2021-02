Asseff: “los kelpers no pueden pedir la libre determinación porque no son titulares de ese derecho”

El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, junto a Facundo Suarez Lastra expresa su satisfacción por la declaración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual se aprobó por 116 votos a favor, 56 abstenciones y solo 6 en contra, que el Reino Unido finalice la administración colonial del archipiélago de Chagos que fue separado del territorio de las Islas Mauricio antes de su independencia, siendo arrendada su principal isla, Diego García, a Estados Unidos para instalar una base militar. Dicha resolución implica un antecedente positivo en el reclamo de nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas.

Asseff explica que “esta decisión es un precedente muy positivo para países como el nuestro, que también han sido privados del ejercicio pleno de su soberanía sobre una parte del territorio que continúa sujeto a la ocupación de Reino Unido y en ambos casos están involucrados principios rectores de la descolonización”.

El caso Chagos, además, sienta el precedente de que el principio de integridad territorial y la libre determinación no es aplicable en los casos de poblaciones que no constituyen “pueblos” titulares de ese derecho. De tal modo que los kelpers -quienes al día de hoy se reconocen como ciudadanos ingleses y no argentinos- no pueden exigirle a Naciones Unidas su libre determinación, argumento viejo y falaz que utiliza el Reino Unido contra nuestro legitimo derecho a las Islas Malvinas.