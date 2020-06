Asseff pidió interpelar al titular del BCRA: «hay privilegio para montoneros en la compra de dólares»

El Diputado Nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff- Presidente del Partido UNIR Argentina- espacio del cual forma parte Miguel Angel Pichetto presentó pedido de interpelación al Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el beneficio en la compra de dólares a víctimas de la dictadura.

En función del comunicado que habilita la compra de dolares a valor oficial a grupos afines a las organizaciones a los DDHH y la transferencia de la divisa extranjera a cuentas en el exterior a esos mismos grupos, el Diputado Alberto Asseff pide interpelar mediante proyecto de resolución al Presidente del BCRA a los fines que explique los motivos de este «arbitrario comunicado», por el cual aseguró que «hay privilegio para los montoneros en la compra de dólares».

A continuación el texto de la declaración:

La Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

CITAR al Sr. Presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, conforme la facultad conferida por el artículo 71 de la Constitución Nacional y lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento de esta Honorable Cámara, a los efectos que brinde información y de explicaciones sobre la “Comunicación A 7052” del 25 de junio de 2020.

Así mismo, deberá informar detalladamente sobre:

1) Si la incorporación del artículo 4 de la comunicación en cuestión, “transferencias a cuentas bancarias en el exterior de personas humanas que percibieron fondos en el país asociados a los beneficios otorgados por el Estado Nacional en el marco de las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordante”, será reglamentada de forma retroactiva o para operaciones futuras.

2) ¿La comunicación limita sólo a los montos de las indemnizaciones?

3) ¿La compra de dólares a los que accederían los beneficiarios sería sin límites, en

referencia al tope de 200 dólares mensuales que alcanza a todo ciudadano que desea adquirir la divisa extranjera?

4) ¿Cuál es el motivo por el cual no se encuentran alcanzados por el impuesto país? ¿Esto implica estar frente a personas no alcanzadas por la “solidaridad” determinada por el PEN?

5) ¿Cuántas personas se verían beneficiadas con esta disposición?

6) ¿Cuánto estiman que es el monto en pesos que podría ser convertido a dólares en cuentas extranjeras?

7) Si el PEN giró al B.C.R.A. un padrón de las personas alcanzadas por las leyes 24.043, 24.411 y 25.914 y concordantes.

8) ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se dispuso esta medida?

9) Atento las facultades del Poder Legislativo establecidas en la Constitución Nacional para legislar en materia económica e impositiva y, más allá de la autonomía del BCRA, ¿Por qué motivos no se puso en conocimiento de esta Honorable Cámara la comunicación A 7052, previo a su publicación?

10) ¿Existen proyectos similares a la presente comunicación para beneficiar a otros sectores en el marco de la compra de dólares?

11) ¿Por qué la marcada diferencia entre los beneficiarios de esta comunicación y el resto de

las personas receptoras de indemnizaciones y residentes en el extranjero?

Son cofirmantes del proyecto los diputados: Gerardo Cipolini, Hector Stefani, Omar De Marchi, Luis Pastori, David Schlereth, Federico Angelini, Hernan Berisso, Estela Regidor, Lidia Ines Ascarate, Adriana Caceres, Marcela Campagnoli, Francisco Sanchez, Ingrid Jetter.