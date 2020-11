Asseff sobre las tomas del sur: “Está en peligro la soberanía nacional”

El Diputado Nacional Alberto Asseff del bloque JxC y presidente del Partido UNIR, conversó vía plataforma Zoom con Diego Frutos, Presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y Santiago Nazar, ingeniero agrónomo sobre la toma de tierras en el sur y el silencio del Poder Ejecutivo.

Al principio de la exposición Diego Frutos hizo un poco de historia sobre Villa Mascardi y su funcionamiento político. Frutos explicó que no tiene intendencia y se maneja con un Comisionado y dos vocales, que dependen de la provincia. Elogió la tranquilidad del pueblo y lamentó que “a partir de noviembre de 2017 un grupo de jóvenes guiados por alguien con mucho poder se instaló en el único terreno fiscal que quedaba en la zona”. Frutos contó que en principio la justicia de Bariloche actuó con celeridad para desalojarlos y no fue a “sangre y fuego” como quiere hacer creer el gobierno actual. Pero “lamentablemente el gobierno de Macri no pudo seguir adelante por la presión popular que generó la supuesta desaparición de Santiago Maldonado”. Por eso esos jóvenes volvieron y hoy -por la falta de efectivos en la zona, dada la pandemia- se permiten robar, saquear e incluso quemar casas.

>>>La vuelta de Montoneros

Frutos explicó que “la comunidad esta asesorada por los Montoneros Vaca Narvaja y Perdia. Además de la complicidad de Gabriel Fucks, que se ha reunido con esta gente antes que con nosotros.

Luego fue el turno de Santiago Nazar, quien elogió la conducta de “la verdadera comunidad mapuche de la zona que es el Lof Wiritray, que convive con nosotros en forma pacifica”. Y agregó que “se necesita propiedad privada, respeto por las leyes y la bandera nacional”.

Después recordó que el Obispado de San Isidro echó a Ernesto Saavedra, quien se desempeñó muy bien en el tema de las tomas y criticó muy duramente al Obispado por ello.

>>>Reflexiones sobre geopolítica

El final estuvo a cargo del Diputado Alberto Asseff, quien reflexionó sobre lo que sucede en el sur y explicó que hoy “está en peligro la soberanía de la Nación. Hay sectores que no quieren ser argentinos”; y caracterizó a estos sectores como “truchos”, ya que no son verdaderamente mapuches y su accionar está muy alejado de reivindicaciones ancestrales.

Asseff explicó que esos sectores están financiados por ex guerrilleros, que tienen mucha plata y movilizan comunidades artificiales. Por último hizo un análisis geopolítico y evaluó que dichos movimientos que reivindican falsamente pretensiones ancestrales, en verdad están financiados “por poderes para-gubernamentales de Europa, que nunca dejó de tener la idea de dividir para gobernar”. Siendo la Patagonia es “pletórica de recursos” y los recursos de la argentina son “preciosos”, por lo tanto las potencias mundiales buscan asegurarlos “alentando conflictos que generan todo tipo de necesidades y empobrecimiento general”.

Asseff concluyó que “Hay que hacer una defensa de la soberanía nacional que está amenazada. Y está amenazando el orden legal. Si el estado renuncia a la fuerza legal y si el orden se desmadra o subvierte abrimos la puerta a la violencia anárquica”.