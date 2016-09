Australia derrotó a Sudáfrica en el Rugby Championship

Los Wallabies, vencieron a los Springbooks, por 23 a 17 cortando una racha de seis juegos sin vencer y remontando una desventaja, en el partido que cerró la tercera fecha del torneo, en el cual intervienen las cuatro potencias del hemisferio Sur.

El partido se jugó en el Suncopr Stadium de la ciudad de Bribane y culminó la jornada que había comenzado con el triunfo de Nueva Zelanda ante Argentina por 57-22 en Hamilton.

Australia logró el triunfo con un try de Adam Coleman y un try, dos conversiones y tres penales de Bernard Foley; mientras que los sudafricanos concretaron sus puntos con tries de Warren Whiteley y Johan Goosen, dos conversiones de Elton Jantjies y un penal de More Steyn.

En la cuarta fecha del Championship, que fue ganado tres veces por Nueva Zelanda y una por Australia, Argentina visitará a los australianos el sábado próximo en el Oval Perth Stadium de la ciudad de Perth, mientras que Nueva Zelanda volverá a ser local, pero en Christchurch, ante Sudáfrica.

Luego de tres fechas, Nueva Zelanda es el puntero del certamen con 15 puntos, seguido por Sudáfrica con seis, Argentina con cinco y Australia con cuatro.

