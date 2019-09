Autoclásica 2019, homenaje a la historia de los grandes vehículos clásicos

Este año se celebrarán los aniversarios de marcas y emblemas de la industria como Citröen, Bentley, la casa italiana de diseño Zagato y el emblemático Chevy. Dentro de las motos, se celebrará el 50° aniversario del debut de la Honda CB750 Four. Además, este año, «Classic Market» donde estarán en venta vehículos clásicos. Hasta el 20 de septiembre se puede adquirir las entradas anticipadas en https://www.autoclasica.com/entradas

Entre el viernes 11 al lunes 14 (feriado) de octubre se llevará a cabo la decimonovena edición de Autoclásica, el mayor festival de autos y motos clásicos de Sudamérica organizado por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina (CAC), que se desarrollará en el tradicional boulevard del Hipódromo de San Isidro. Esta verdadera fiesta ofrece una oportunidad única para revivir la historia a través de sus protagonistas: una selección de más de mil vehículos clásicos e históricos de categoría internacional cuidadosamente seleccionados, esta nueva edición de Autoclásica es ese momento del año donde el tiempo se detiene durante cuatro días para revivir la historia de la industria automotriz y celebrar la preservación de su patrimonio.

Como todos los años, Autoclásica presenta exhibiciones destacadas que renuevan la propuesta y permiten conocer en profundidad temáticas especiales. En esta edición, Autoclásica celebrará los 100 años de Citroën, donde la marca junto al Club de clásicos Citroën Buenos Aires pondrán en relieve toda su historia en un stand de 900 m2, con más de 20 autos en escena para que todos los visitantes puedan disfrutar. Allí se podrán apreciar desde un 2 CV de 1961, pasando por un Ami 8 y un Dyane 6, hasta un SM entre tantos otros, además Citroën aprovecha la ocasión para exhibir sus series especiales “Origins”, una edición transversal de sus exitosos C3, SUV C4 Cactus y C4 Lounge que rinden homenaje a 100 años de creatividad y audacia.

Con motivo de su centenario, el CAC le rinde homenaje a la marca británica Bentley en este siglo de gran historia con una exposición de varios exponentes que oscilan desde el año 1924 hasta 1972. La combinación de lujo, exclusividad y rendimiento que tienen los modelos de Bentley han permitido a la marca consolidarse a lo largo de las décadas como una de las compañías de referencia en el nicho del súper lujo. Entre los modelos que estarán en exposición se destacan un Bentley 4 1/4 Litre Sedanca Coupe by Gurney Nutting de 1937, que fue ganador del “Best of Show” en Autoclásica 2005; y un Bentley T1 de 1972, auto que perteneció al tenista argentino Guillermo Vilas, el cual estará en el Stand Fond de Cave.

Por su parte se celebrarán los 100 años de la casa italiana de diseño Zagato, lo cual rinde homenaje a ese experto en aeronáutica Ugo Zagato el cual aplicó en la fabricación de autos los métodos de construcción de marco de aluminio empleados en los aviones, lo que lograba que los vehículos fueran más livianos y rígidos. Estos requerimientos han llevado a que muchas marcas a nivel mundial hayan logrado modelos de vehículos que han sido marcados como leyendas en la industria automotriz. En Autoclásica 2019 se presentarán autos que han marcado una gran época en el siglo de historia de Zagato.

A su vez en la “Plaza Argentina”, auspiciada por el Banco Provincia, se festejarán los 50 años del lanzamiento del modelo Chevy en Argentina, uno de los clásicos de Chevrolet, que se produjo entre 1969 y 1978. Este auto es un derivado del modelo norteamericano Chevrolet Nova de tercera generación. Fue el modelo más popular entre los entusiastas de la marca, porque resultó ser el auto más ganador de General Motors en su incursión en el Turismo Carretera. Aún hasta el día de hoy sigue participando tanto en esa categoría, como en categorías zonales y continúa siendo objeto de veneración de sus seguidores, quienes suelen juntarse y organizar clubes de fanáticos de este u otro modelo de la marca.

Con su andar cansino, pero tan esplendorosos como los demás, una selección de increíbles automóviles veteranos (de más de 100 años) de diversas marcas, desplegarán en Autoclásica su elegancia y su prestancia para mostrar el germen que dio origen a la industria automotriz. La propuesta se completa con una original exhibición de camionetas y pickups; como así también en el 2019 estarán presentes diferentes medios de transportes históricos, que recorrieron las calles de Buenos Aires y rutas del país, los cuales son un polo de atracción para los visitantes.

El automovilismo deportivo aportará como siempre la emoción y la adrenalina a la fiesta de Autoclásica. Estará la carpa “Racing 50” donde se podrán ver en exhibición autos del tipo competición o símil de los años 50, la cual desplegará su imponente presencia autos de marcas históricas como Maserati, Ferrari, Mercedes Benz, Osca y Pegaso; de los cuales muchos de estos ejemplares participaron en reiteradas carreras en la Argentina. Aparte se sumará otra carpa de “Supercars o Super autos” que son básicamente vehículos modernos que, si bien no tiene 30 años de antigüedad desde que salieron de fábrica, se los puede considerar futuros clásicos o como se los define actualmente «Super autos». En esta carpa se podrán apreciar modelos de marcas como Ferrari, Porsche, Mercedes Benz, Aston Martin, entre otros.

En cuanto al “Barrio de las Motos” año a año este espacio sigue mostrando su gran nivel de exposición el cual concentrará más de 300 increíbles ejemplares de todos los tiempos; además habrá música, shows en vivo, stands de clubs y nuevos espacios de gastronomía para vivir en primera persona el estilo de vida de los fanáticos de las dos ruedas. Este año el CAC celebrará el 50° aniversario del debut de la Honda CB750 Four, la primera moto de cuatro cilindros, de 750cc y 67Cv a 8.000rpm de la marca japonesa fabricada en 1969 y uno de los modelos más míticos, ya no sólo de Honda, sino de la propia historia de la motocicleta. En esta oportunidad estará expuesto justamente un ejemplar de 1969. Además los visitantes podrán apreciar el desarrollo de la historia internacional y nacional en lo deportivo y lo relacionado al usuario de la Honda CB750 Four, con la presencia de máquinas de diferentes evoluciones del modelo. Contará también con una muestra de afiches publicitarios y láminas varias en ese espacio y una puesta en marcha complementaria a la charla vinculante, dada por el periodista de INFORMOTO, Marcelo Otonello; y por el Ing. Fernando Carbajales, miembro de AAMAC (Asociación Argentina de Motocicletas Antiguas y Clásicas).

Como todos los años estarán presentes en la muestra casi 60 clubs y entidades representantes de automóviles y motos clásicas de primera línea de todo el país y Sudamérica. Todo esto será acompañado con una excelente propuesta gastronómica para disfrutar del paseo en familia, espacios dedicados a la recreación de toda la familia y stands comerciales de diversas empresas.

Con respecto a esta nueva edición, el actual presidente del CAC, el Ing. Ricardo Battisti enfatizó que “esperamos seguir elevando el estándar de Autoclásica para que todos nos continúen reconociendo como la mayor exposición de autos clásicos de Sudamérica y una de las mejores del mundo, para lo cual la convocatoria y elección de los vehículos que aspiran a participar han tenido que pasar este año por filtros más estrictos”. A su vez, el Ing. Battisti agregó que “se presentarán sorpresas, novedades y atractivos con los que esperamos mejorar aún más este importante evento, superándonos a nosotros mismos».

Autoclásica es única en Sudamérica por la cantidad, calidad, variedad, singularidad y estado de presentación de los vehículos expuestos. Enmarcado en el gran boulevard del Hipódromo de San Isidro y sus espectaculares jardines, las familias argentinas y turistas de todas partes del mundo podrán disfrutar nuevamente de vehículos de todas las épocas, tanto de aquellos de fines del siglo XIX hasta aquellos que con apenas 30 años de historia ya han dejado una huella en el mundo de los clásicos. Esta verdadera fiesta –en la que los menores de 12 años entran gratis acompañados por un adulto–, propone un recorrido que evoca el paso del tiempo a través de autos, motos, utilitarios, maquinaria agrícola, colectivos hasta vehículos militares que protagonizaron nuestra historia, poniendo el foco cada año en exhibiciones especiales.

Un riguroso jurado evaluará a los automóviles y motos exhibidos para premiar al mejor de cada una de las categorías de FIVA y consagrar, el domingo 13 de octubre, finalmente al esperado “Best of Show 2019”, tanto en autos cómo en motos. A su vez, se otorgará el premio especial “Germán Sopeña” al mejor auto deportivo contemporáneo elegido por los periodistas acreditados que hayan visitado la muestra.

También tendrán su lugar destacado los ya clásicos “Autojumble” y “Motojumble”, allí donde los aficionados pueden encontrar la pieza que tanto estaban buscando, algún punto de partida de una futura restauración, revivir la historia a través de los antiguos objetos o simplemente rescatar aquella memorabilia, otra pasión del coleccionismo de vehículos.

Otra novedad de Autoclásica 2019 es el “Classic Market”, un espacio donde quienes lo deseen podrán comprar su primer clásico e iniciarse en el coleccionismo. Durante los 4 días de la muestra los interesados podrán contactar a los dueños directamente, ya que cada vehículo tendrá un cartel con los datos del propietario. Con el costo de este servicio, la organización de Autoclásica incluirá la limpieza diaria de los vehículos antes de que se abran las puertas cada día de la muestra. Para más información escribir a www.autoclasica.com teniendo en cuenta que los cupos son limitados.

Las entradas pueden adquirirse en forma anticipada, hasta el 20 de septiembre , a un valor de $380. Para todos los interesados en adquirir sus entradas en forma anticipada, pueden acceder a la información a través del link https://www.autoclasica.com/entradas. Durante los 4 días de la muestra, el valor de la entrada en boleterías será de $500. Menores de 12 años ingresan gratis acompañados de un mayor.

Como todos los años, desde 2004, Autoclásica destinará la recaudación del estacionamiento –que tendrá un valor diario de $300- a la adquisición de equipamiento médico para el Hospital de Materno Infantil de San Isidro “Dr. Carlos Arturo Gianantonio”.

Con el auspicio de HSBC, Movistar, Fond de Cave Reserva, Banco Provincia, Mini Cooper, Harley-Davidson® Buenos Aires, Citröen, Mercedes Benz, Warsteiner, BMW Motorrad, Pirelli, Royal Enfield, Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia, Walt Disney Pictures, Soleil, Yokohama, Kunstrmann, Würth, Purg Sang, Diario La Nación, La Gran Carrera, Clásicos y Especiales, Autos Clarín, Emotion AKAI Energy, Swift, Diwher Classic, EQTV, +Vida, Bahco, Frigorífico Los Calvos, la Secretaría de Turismo de la Nación, la Embajada de Francia en Argentina , la Embajada Británica en Buenos Aires, la Municipalidad de San Isidro, y el Hipódromo de San Isidro, la consigna de esta verdadera fiesta es celebrar la preservación y restauración de los vehículos más sublimes de todos los tiempos y del patrimonio histórico de la República Argentina. En 2019, Autoclásica fue declarada de Interés Turístico por la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación Argentina.

La muestra estará emplazada sobre el predio arbolado de 9 hectáreas ubicado en el Boulevard de los Jardines del Hipódromo de San Isidro, con acceso peatonal por la esquina de Av. Santa Fe y Av. Márquez; y con acceso al estacionamiento por la Av. Santa Fe y Av. De la Unidad Nacional. Abrirá sus puertas el viernes 11, sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de octubre (fin de semana largo), entre las 10.00 y las 18.00 horas.

La organización de Autoclásica está a cargo del Club de Automóviles Clásicos, una institución argentina dedicada al rescate de los automóviles clásicos e históricos. Fundada en 1965, cuenta con un patrimonio de vehículos históricos internacionalmente reconocido, perfectamente restaurados y en condiciones de marcha, tal cual fueron en el momento de fabricación. Hace ya más de 30 años que el Club ostenta el título de Autoridad FIVA (Federación Internacional de Vehículos Ancianos) en la Argentina, lo cual le brinda la potestad de otorgar el pasaporte de homologación FIVA a Vehículos Clásicos e Históricos registrados en nuestro país, como también actuar de coordinador de las muestras y encuentros internacionales reconocidos por dicha entidad. A su vez Autoclásica es considerada por FIVA como uno de los eventos más destacados e importantes del mundo sobre autos clásicos.