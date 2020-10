Desde Barrios de Pie acusan a Larroque de mentir «con falsas acusaciones»

Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie (agrupación cuyo referente principal es el subsecretario de Políticas de Integración en el ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez), se refirió duramente al ministro dependiente del gobernador Axel Kicillof, quien desde el miércoles de la semana pasada ‘no para de mentir y difamar, en distintos medios de comunicación, a las organizaciones que están acompañando a las familias de Guernica’.

“Larroque miente cuando plantea que no accedemos al trabajo conjunto. Hemos acompañado de buena fe un censo, cuyos datos fueron maliciosamente utilizados luego, para hostigar y amedrentar a las personas que informaron sus datos (y también intimidar a sus familiares con domicilio fuera del predio ocupado, con «visitas» de móviles policiales), agregó Saravia.

«Miente cuando dice que hicieron propuestas viables, a quienes no tienen adonde ir. Solo hubo un anuncio de respuestas en un plazo de seis meses, sin tener en cuenta como resolverían las familias su alojamiento en ese lapso. Planteando como alternativa que serían derivadas a paradores para personas en situación de calle», agregó en un comunicado de prensa.

«Sus declaraciones ya no nos sorprenden. Y en ese sentido lamentamos su ensañamiento con las organizaciones sociales y en particular con Barrios de Pie y Libres del Sur. Pero su ataque verbal se manifiesta también en acciones concretas como dejar de entregar alimentos para nuestros comedores y merenderos, afectando así a cientos de familias. Esas prácticas se esperan de sectores reaccionarios, no de quienes dicen ser nacionales y populares. Allá él», añadió.

Y concluyó: «Nosotras y nosotros seguiremos defendiendo los intereses de los sectores populares, y en particular los derechos de aquellas y aquellos más castigadas por una crisis que hace a nuestro pueblo más pobre y más expuesto a las desigualdades. Seguiremos llevando como bandera la frase de Evita: «Donde existe una necesidad, nace un derecho».