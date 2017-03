Bauza: “A mi no me tuerce nada ni nadie”

El entrenador del seleccionado argentino habló luego de la derrota por 2 a 0 frente a Bolivia manifestó que “hay que pensar en lo que viene, con deseos de poder clasificar al mundial”.

“A mí no me tuerce nadie, ni nada, no pienso en lo que me dicen. Estamos firmes con los jugadores y sabemos de las dificultades, pero la lucha seguirá”, indicó Edgardo Bauza en conferencia de prensa, desde el estadio Hernando Siles de La Paz.

“Yo me siento bien y siempre sentí el respaldo de los dirigentes, pero además la relación con los jugadores mejoró mucho. Por eso pensamos en lo que viene”, agregó.

Argentina perdió 2-0 frente a Bolivia y luego de los resultados de la 14ta fecha de las eliminatorias sudamericanas el equipo “albiceleste” se ubica en zona de repechaje, lo que haría que para llegar a la Copa del Mundo 2019 tenga que enfrentar al vencedor de Nueva Zelanda y Tahití, de la zona de Oceanía.

“Sabemos que va a ser una lucha y vamos a seguir peleando”, reconoció.

Por otro lado, Bauza se pronunció sobre la sanción que la FIFA le aplicó a Lionel Messi de cuatro fechas, a falta de cinco, luego de los insultos al juez de línea brasileño en el encuentro frente a Chile.

“Se está trabajando en la apelación, veremos lo que sucede”, dijo.

