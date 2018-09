Boca-Cruzeiro: ex árbitros afirman que Dedé fue mal expulsado

Pablo Lunati, Javier Castrilli, Cuatro exárbitros afirman que Dedé fue mal expulsado en Boca- Cruzeiro y aseguran que el VAR estuvo “mal utilizado”.

Cuatro exárbitros coincidieron este jueves en que Dedé, defensor brasileño del Cruzeiro, fue mal expulsado en el partido que Boca le ganó 2 a 0 al elenco brasileño.

Javier Castrilli pidió diferenciar “una sanción técnica de otra disciplinaria” y remarcó que el brasileño “no tuvo intención de lesionar a su adversario”.

Miguel Scime, exdirector nacional de arbitraje de AFA, fue claro: “Las reglas nos piden que interpretemos el juego. Todos nos dimos cuenta que el brasileño no tuvo intención, que fue una jugada fortuita”.

Por último, Carlos Maglio opinó: “El brasileño va fuerte, al igual que el arquero. Pero Dedé no extiende un puño, se lo lleva puesto. Creo que es meramente una acción de juego. Me parece que el árbitro no tenía clara la jugaba, la vio como 50 veces en el VAR”.