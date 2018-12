Bonadio citó a indagatoria a Franco Macri pero zafaría si le declaran “demencia”

El juez federal Claudio Bonadio citó este lunes a declaración indagatoria a Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente de la Nación Mauricio Macri, en la causa por los cuadernos de los sobornos en el kirchnerismo, informaron fuentes judiciales.



Ambos deberán presentarse el próximo 13 de diciembre en los tribunales federales de Retiro, imputados por el supuesto pago de sobornos en la concesión vial del Acceso Norte y Autopistas del Sol, según informaron fuentes judiciales.



Un día después declararán directivos de Autopista del Oeste y también se citó nuevamente a indagatoria al detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y a otro empresario, Eduardo Eurnekian, en la misma causa.



Todos serán interrogados en relación a dichos del ex titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, quien fue aceptado como arrepentido en la causa.



Uberti implicó a todos los citados con el presunto pago de sobornos que eran recaudados por funcionarios nacionales entre concesionarios de empresas viales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.



En la resolución Bonadio aludió a “montos ilegales recaudados por el entonces titular del Occovi y aportados por los titulares de las concesiones viales”.



Además serán indagados una vez más los también detenidos ex secretario de Obras Públicas José López, y de Transporte, Ricardo Jaime.



El listado abarca a directivos de 20 empresas vinculadas a concesiones viales y la ronda de indagatorias terminará el 27 de diciembre con De Vido y Jaime.

En tanto, en una entrevista con la periodista Laura Di Marco, el presidente Mauricio Macri había dicho que su papá, Franco, tiene “un proceso de demencia avanzado”.



“Si alguien pide que se lo declare insano, y logra esa declaración de la justicia civil, será declarado incapaz y sería inimputable”, explicó al diario El Intransigente el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Aunque aclara que la declaración de incapacidad, a partir del nuevo Código Civil, es más excepcional que antes. “En caso de que esa declaración ya exista, la indagatoria se va a caer. Pero si no existe, y alguien de su entorno la pide, hasta que la obtenga deberá declarar”, añade. El problema es que si lo declara insano, Franco, antes o después, es inimputable.

Hay un dato que puede dar una pista sobre lo que se viene. “Si lo declaran insano, por otra parte, lo despojan de todos sus bienes”, aclara Gil Domínguez. No es un tema menor, la fortuna del Grupo Macri es gigante.

En aquel reportaje, el presidente detalló que “por la mañana (Franco) tiene momentos de extrema lucidez, pero después te empieza a repetir las cosas. Te hace historias y relatos raros, y vos decís: ‘Papá, eso nunca sucedió’. Y te lo discute y te repite. Entonces llega un momento que decís: ‘Papá, por favor’. Encima, siendo al que más torturó, soy el que más bola le doy. Mis otros hermanos ya ni le atienden el teléfono”.