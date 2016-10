Bonadio negó estar frenando las causas contra Cristina para beneficiar a Macri en 2017

El juez federal Claudio Bonadio rechazó que demore causas contra Cristina Kirchner y al mismo tiempo aseguró que no está “en contra” de la exmandataria

“A quien le quepa el sayo que se lo ponga”, dijo Bonadio, al ser consultado sobre expresiones de la diputada Margarita Stolbizer, quien señaló que se demoran causas judiciales contra Cristina Kirchner.

Al respecto, el juez señaló en declaraciones a la radio La Red que respeta a Stolbizer pero agregó: “sobre nosotros no se refería, no sé a qué se refería”. “La causa dólar futuro está en revisión de la Sala II de la Cámara Federal. Y la causa Los Sauces debe tener un despacho, no digo diario, pero cada dos o tres días”, aseguró Bonadio.

Por otra parte, el magistrado señaló que no siente “nada” por Cristina Kirchner y que no está “en contra” de la expresidenta. “No siento nada por Cristina, trato de sublimar las cuestiones sentimentales frente a las pruebas”, afirmó el juez federal porteño.

