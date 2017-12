Bonadio se apresta a elevar a juicio la causa contra Cristina por la denuncia de Nisman

Es por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. En la causa hay otros ex funcionarios procesados.

El juez federal Claudio Bonadio empezó a trabajar en la elevación a juicio de la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y, en ese sentido, le corrió vista a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.

Para tal fin e imprimiéndole velocidad al expediente, el juez habilitó el trámite de la causa a partir del 10 de enero próximo, en plena feria judicial de verano.

La decisión se dio a conocer luego de que el jueves pasado la Sala II de la Cámara Federal confirmara los procesamientos junto a la prisión preventiva de Cristina Kirchner y otros cinco ex funcionarios y dirigentes implicados en la causa iniciada a partir de una denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

El fiscal Eduardo Taiano junto a las querellas, y luego las defensas, tienen en esta etapa la posibilidad de opinar si corresponde enviar a juicio el caso, tras lo cual el juez resolverá: en caso de hacer lugar, remitirá el expediente a un Tribunal Oral Federal para que realice el juicio oral y público en una fecha a fijar.

Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner el pasado 7 de diciembre y dos semanas después la Sala II de la Cámara lo confirmó, aunque anuló la acusación por el delito de “traición a la Patria”, tal cual se había considerado en primera instancia.

Al ser confirmados los procesamientos, y más allá de que las defensas tienen la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal, Bonadio decidió avanzar en la elevación a juicio de la causa con Cristina Kirchner como principal imputada, sobre quien también pidió el desafuero.

En la causa están con prisión preventiva el ex canciller Héctor Timerman (con arresto domiciliario); el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini; el dirigente Luis D´Elía; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil.

En tanto, fueron procesados sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; quien era su segundo, Juan Marín Mena; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el diputado kirchnerista Andrés Larroque y el exespía Allan Bogado.

Por otra parte, ante el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para que declare como testigo el exjefe de Interpol Ronald Noble, Bonadio señaló que bien puede hacerlo durante la etapa de juicio oral y público.

Las defensas reclaman la declaración de Noble para intentar rebatir el argumento que con la sanción del Memorándum de Entendimiento con Irán se caían las circulares rojas con los pedidos de captura internacional de los funcionarios iraníes acusados de volar la AMIA en 1994.