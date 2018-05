Boudou negó que Vandenbroele haya sido su testaferro

El ex vicepresidente amplió su declaración en el juicio por el caso Ciccone dijo que todo se trató “una mentira que se dio para darle letra a un cuento”.

El ex vicepresidente Amado Boudou dijo este martes que fue una “mentira” que el abogado Alejandro Vandenbroele, dueño de la firma The Old Fund que adquirió la ex Ciccone Calcográfica, haya sido su testaferro.

“Vandenbroele, quien fue sindicado como mi testaferro, dijo la verdad. Que no me conocía, que me había visto una vez de lejos en un bar en medio de un montón de gente. Meses y meses diciendo que un fiscal tenía una foto, un video que ya iba a salir y, como siempre sostuve, era mentira”, dijo el ex funcionario al ampliar su declaración como imputado ante el Tribunal Oral Federal 4.

Fue “una mentira que se dio para darle letra a un cuento”, se quejó el ex vicepresidente, quien remarcó que nunca existieron las dos reuniones que le adjudicaron con los antiguos dueños de Ciccone.

Boudou señaló además que “no hubo ni un testigo ni un papel” que lo involucre en un ilícito y que, a partir de la declaración de Vandenbroele se acreditó que el dueño de Ciccone Calcográfica era el ex banquero Raúl Moneta.

De esta manera, el ex Vicepresidente negó las acusaciones por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la cual está en el banquillo de los acusados.