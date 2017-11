Boudou y De Vido tendrán visitas: irán dirigentes cercanos a Cristina pero no ella

Dirigentes cercanos a la ex presidenta Cristina Kirchner se trasladarán este viernes a los penales de Ezeiza y de Marcos Paz para visitar al exvicepresidente Amado Boudou y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Según la agencia NA, se trata tanto de dirigentes del Frente para la Victoria como de Unidad Ciudadana, el espacio liderado por la ex mandataria.

Las visitas se concretarán alrededor de las 11:00 y se producirán luego de las críticas que este sector recibió por parte de dirigentes del Peronismo por no haber respaldado a los ex funcionarios, en el marco de su detención por presuntos hechos de corrupción durante la gestión kirchnerista.

Incluso, el ex ministro de Planificación Federal había dedicado una dura carta abierta dirigida a la ex presidenta en la que cuestionaba que no hubiera puesto “las manos en el fuego” respecto a su gestión en la cartera nacional.

En una fuerte señal hacía las propias filas, participarán de la visita dirigentes cercanos a Cristinas, aunque sus nombres no habían trascendido aún.