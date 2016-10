Boudou y Parrili buscan demorar a la Justicia

Amado Boudou presentó esta mañana un escrito para no ser juzgado por la venta de la ex Ciccone mientras que Oscar Parrili pidió prorrogar la indagatoria por el supuesto encubrimiento a Pérez Corradi.

El ex vicepresidente de la Nación, se negó a ser enviado a juicio oral en la causa donde está procesado por las irregularidades en la venta de la ex Ciccone Calcográfica por entender que es nula la acusación en su contra hecha por la fiscalía.

“Entiende esta parte que encontramos otros motivos para considerar abritraria la solicitud de elevación a juicio y en consecuencia las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía”, afirmó en un escrito el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, al rechazar el envío al juicio oral del caso a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En esta causa penal, Boudou está procesado por supuesto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de las maniobras para que un fondo de inversión ligado a su persona, The Old Fund, adquiriera la imprenta Ciccone Calcográfica, cuando él era ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Boudou consideró nula la decisión de separar la causa para enviar a juicio una parte y continuar con la investigación relativa a la ruta del dinero de la maniobra, en el marco de la cual se resolvieron nuevas citaciones a declaración indagatoria, entre ellas la del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

Boudou presentó el escrito luego que Lijo dio por cerrada la investigación en lo referido a quienes ya tienen procesamiento confirmado por parte de la Cámara Federal porteña y el fiscal federal Jorge Di Lello y la querella de la Oficina Anticorrupción requirieron el envío a juicio oral.

Por su parte, Parrilli estaba citado por el juez federal Ariel Lijo y ayer designó como abogado en la causa al penalista Roberto Boico, quien pidió postergar la indagatoria para tener acceso a la causa judicial, explicaron fuentes judiciales.

Ahora Lijo deberá determinar una nueva fecha para el trámite.

La citación a indagatoria de Parrilli está pendiente desde julio pasado, cuando fue convocado.

En dicha ocasión, la prorrogó el juzgado para ordenar más medidas de prueba y luego en septiembre pasado el ex funcionario no se presentó por no haber recibido la notificación.

En la causa se imputó a Parrilli por no haber informado a dos fiscales que buscaban al prófugo Pérez Corradi sobre datos que daban cuenta de su posible paradero en Paraguay, donde fue finalmente apresado varios meses después.

Notas relacionadas: