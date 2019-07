Brandoni acusó a los pilotos de ser un “sindicato de peronistas que están haciendo campaña”

El actor Luis Brandoni consideró este jueves que los pilotos de Aerolíneas Argentinas que leyeron un comunicado con cuestionamientos al gobierno son «un sindicato de peronistas que están haciendo campaña».

«Estuvo mal porque estamos en campaña: los muchachos son de un sindicato de peronistas que están haciendo campaña», dijo Brandoni en declaraciones a radio Con Vos tras conocerse ayer un video en el que se ve a Brandoni en un avión discutiendo con otros pasajeros mientras los pilotos de avión leían un mensaje crítico respecto de las condiciones de la aerolínea de bandera.

El actor, ex diputado radical cuestionó que los pilotos leyeran en el avión «una crítica al gobierno que forma parte de la campaña» electoral.

«Me gustaría que le pudieran preguntar a esos muchachos por qué hacen paros sorpresivos y dejan varadas a miles de personas en el país y en el exterior», agregó Brandoni.

«Están acostumbrados a mentir y a la mentira, cerca de los 80, no me la como más. No es un comunicado cualquiera: estamos en campaña y ellos están interesados en que gane la oposición, que gane el kirchnerismo o todos los peronismos que haya», opinó, y agregó: «yo soy radical, pertenezco a Cambiemos y los defiendo como corresponde».

Ayer se viralizó un video en donde se ve a Brandoni en el avión de Aerolíneas Argentinas que despegó en Santa Fe con destino a Buenos Aires, discutiendo con pasajeros durante la lectura de un comunicado de los pilotos nucleados en APLA, con cuestionamientos al gobierno encabezado por Mauricio Macri.