Broda vaticina un default en 2020

El economista Miguel Angel Broda estimó que la Argentina «no va a tener plata para pagar la deuda» durante el año que viene, y sostuvo que la posibilidad de un default puede darse aún si Mauricio Macri logra la reelección.

«No tenemos la plata para pagar la deuda en 2020. Tenemos que colocar deuda, preferentemente en el mercado doméstico. Para eso tendremos que hacer programas que intensifiquen la consolidación fiscal y el control de los agregados monetarios, para bajar el riesgo», sostuvo.

A su criterio, «con Macri no es cero la posibilidad de un default, porque no tenemos los fondos para pagar lo que debemos. Necesitamos tener acceso a colocar deuda. Se nos acaba el pulmotor del Fondo. El año que viene no vamos a tener el flujo trimestral del dinero del FMI».