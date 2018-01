Bullrich calificó de “golpistas” declaraciones de Zaffaroni

El exjuez de la Corte Suprema había manifestado su “deseo personal” de que el Gobierno se fuera “lo antes posible, para que hagan menos daño”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “golpistas” las declaraciones del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en las que manifestó su “deseo personal” de que el Gobierno se fuera “lo antes posible, para que hagan menos daño”.

“Es un intento de cortar la vida democrática normal de las elecciones”, consideró Bullrich, al ser consultada sobre las expresiones de Zaffaroni.

En declaraciones al canal América, la funcionaria indicó que la gestión de Mauricio Macri viene “sufriendo este acoso desde el primer día de gobierno” y pidió “superar” la idea de que “no puede gobernar otro partido que no sea el peronismo y su idea”.

También dijo que “hace mucho” le perdió el respeto a Zaffaroni.

“Fue desde que dijo que en sus departamentos no había prostíbulos. No nos podía decir eso en la cara. Sus palabras van en contra de lo que los argentinos trabajamos que es la democracia. Mete un cuchillo en algo que venimos sanando, no se pude meter un cuchillo en esa herida”, señaló.