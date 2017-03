Bullrich dice que “dispersarán” a piqueteros

Ministra: “Nosotros vamos a actuar, ahora si actuamos no entremos en la paranoia argentina. Porque después si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que las fuerzas a su cargo van a actuar “dispersando” a los manifestantes que corten rutas y calles y reclamó que no se critique al Gobierno nacional por esa situación.

En declaraciones al canal América, la funcionaria señaló que “las fuerzas de seguridad van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando, y esa dispersión puede tener alguna consecuencia”.

“Nosotros vemos un intento permanente de grupos políticos, de gente que dicen ser organizaciones sociales, que lo que hacen es estar permanentemente en la calle”, advirtió.

Bullrich consideró además que existe una “sobreactuación de la calle” y criticó el paro nacional anunciado por la CGT para el 6 de abril próximo.

