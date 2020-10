Cafiero: «No venimos a escudarnos en una crisis global, ni a decir que pasaron cosas»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció este miércoles ante el Senado de la Nación que el segundo trimestre del año será «histórico» por lo malo que fue pero afirmó, con una alusión a la gestión anterior, que el Gobierno «no viene a poner excusas» ni «a decir que pasaron cosas».

Cafiero señaló que el segundo trimestre tuvo «la mayor caída del PBI de la Argentina en toda su historia» y que «el INDEC exhibió que la pobreza 5,5%; la indigencia 2,8% y el desempleo 2,5%».

«Es cierto que nosotros no venimos a poner excusas y no venimos a escudarnos en que esto es una crisis global. Es evidente que hay una crisis global pero no venimos a contentarnos con describir los datos ni a echarle la culpa a nadie ni a decir que pasaron cosas, sino a ver cómo ponemos las cosas en orden entre todos», señaló.

Cafiero subrayó además que las medidas adoptadas frente a la situación sanitaria y económica que generó la pandemia y puso de relieve que «se llegó a 6,9% del PBI invertido en estas políticas».

Al respecto, el funcionario indicó que «se incorporaron más de 3.500 nuevas camas de terapia intensiva en solo cuatro meses, un aumento del 41%» y que «se adquirieron más de cuatro mil respiradores, un 66% de la capacidad instalada que existía en el país».

También destacó que «el ATP, que ya va por la quinta ronda, y que tiene que ver con el cuidado de los ingresos asalariados pero también de las pymes, los comercios y las empresas, llegó 338 mil empresas».