CALLBACK

Thriller – España (2017)

8| min – SAM16 – Buena Vista

Dirección Carles Torras

Filmografía: Open 24h (2011), Trash (2009), Joves (2004)

Guión Martin Bacigalupo, Carles Torras

Protagonistas Martin Bacigalupo, Lilli Stein, Larry Fessenden, Timothy Gibbs, Rigoberto Garcia

Productor Carles Torras

Dirección de Fotografía Juan Sebastián Vasquez

Montaje Emanuele Tiziani

Sinopsis Larry es un ferviente cristiano evangélico que vive en Nueva York y trabaja como mozo de mudanzas, aunque su gran aspiración es convertirse en actor profesional de anuncios publicitarios. Vive inmerso en una solitaria rutina de traslados en casas ajenas, disputas con su jefe y continuos castings, a la espera de una oportunidad. Su suerte parece cambiar el día que Alexandra entra en su vida, sin embargo, pronto las cosas empezarán a torcerse. Cada vez más…

CUSTODIA COMPARTIDA

Jusqu’à la garde

Drama – Francia (2018)

93 min – Impacto

Dirección Xavier Legrand

Guión Xavier Legrand

Protagonistas Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saikaly, Florence Janas, Saadia Bentaïeb

Productor Alexandre Gavras

Dirección de Fotografía Nathalie Durand

Montaje Yorgos Lamprinos

Sinopsis Myriam y Antoine se divorciaron. Ella solicita la custodia exclusiva de su hijo Julien para protegerlo de un padre que, según ella, es violento. Antoine defiende su caso como un padre despreciado, y el juez da su sentencia a favor de la custodia compartida. Rehén del creciente conflicto entre sus padres, el joven Julien se ve empujado a vivir situaciones límite.

Festival de Venecia: Mejor director y Mejor ópera prima – Festival de San Sebastián: Premio del Público mejor film europeo. Premio TVE Otra mirada – Festival Internacional de Cine de Venecia: Premio León de Plata mejor director. Reconocimiento Luigi De Laurentiis mejor director – Festival Internacional de Cine de Toronto

EL AMANTE DOBLE

L’amant double

Drama, thriller

Bélgica, Francia (2017)

107 min – SBP Worldwide

Dirección François Ozon

Filmografía: Frantz (2016), Une nouvelle amie (2014), Joven & Bella (2013), En la casa (2012), Mujeres al poder (2010), Le refuge (2009), Ricky (2009), Angel (2007), Tiempo de vivir (2005), 5×2 (2004), La piscina (2003), Bajo la arena (2000)

Guión François Ozon. basado en una adaptación de ‘Lives of the Twins’ por Joyce Carol Oates

Protagonistas Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond, Fanny Sage, Jean-Édouard Bodziak, Antoine de La Morinerie, Jean-Paul Muel

Productor Eric Altmayer, Nicolas Altmayer

Fotografía Manuel Dacosse

Música Philippe Rombi

Montaje Laure Gardette

Chloé es una joven frágil que se enamora de su terapeuta, Paul. Unos meses más tarde, cuando se van a vivir juntos, ella descubre que su amante le ha ocultado una parte de su identidad, con la que Chloé se obsesionará.

GODARD, MON AMOUR

Le Redoutable – Comedia, drama

Italia, Francia (2017)

103 min. – CDI Films

Dirección Michel Hazanavicius

Filmografia: La búsqueda (2014), El artista (2011), OSS 117: Rio ne répond plus (2009), OSS 117: El Cairo, nido de espías (2006), Mes amis (1999)

Guión Michel Hazanavicius. Basado en la novela “Un an après” de Anne Wiazemsky

Protagonistas Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois, Félix Kysyl, Arthur Orcier, Marc Fraize

Productor Todd Fellman, Mike Gabrawy, Gary Hamilton, Dana Lustig, Greg McLean

Dirección de Fotografía Stefan Duscio

Música Johnny Klimek

Montaje Sean Lahiff

Sinopsis Jungla es un thriller basado en la historia real de Yossi Ghinsberg, un joven aventurero que vivió para escribir un best-­‐seller de memorias sobre su aventura en el interior del Amazonas. Con una guía incompleta y dos amigos más, el viaje se convierte en un calvario psicológico y aterrador en el que luchan por sobrevivir ante las amenazas de los elementos más oscuros y aterradores de la naturaleza humana.

E IL CIBO VA

Food on the go

Argentina, Italia (2017)

65 min. – SAM 16 con reservas

Independiente

Dirección Mercedes Córdova

Guión Alessandro Di Nuzzo, Santiago Hadida, Fisher Heike

Producción Valeria Forster, Alfredo Federico

Dirección de Fotografía Cecilia Madorno, Alessandro Minestrini

Música Matteo Carbone

Montaje Alejo Santos

Sinopsis La cultura gastronómica es el resultado del desplazamiento del hombre buscando nuevas formas de alimento. El viaje de la comida italiana, junto a los grandes procesos migratorios a América, dan cuenta de ello. Casi cien años después desandando la huella del cibo y su viaje a Nueva York y Buenos Aires, asistimos a la fundación de una nueva tradición de cocina italiana en el exilio. ¿Qué vínculo guarda esta con su país de origen? ¿Podemos hablar de cocina italiana fuera de Italia?

LOS CORROBORADORES

Argentina (2017)

71 min – Independiente

Dirección Luis Bernardez

Guión Luis Bernardez

Protagonistas Andreé Leonet, Carlos Altamirano, Daniel Schávelzon, Rafael Cippolini, Gabriel Dimeglio

Se cree que Los Corroboradores fueron una sociedad secreta porteña de inicios del SXX que se propuso copiar París en Buenos Aires. Pero hacia 1930 se perdieron sus rastros y se volvieron un mito.

Suzanne, una periodista francesa, viaja a Buenos Aires a develar el secreto mejor guardado de la élite Argentina que involucra a Carlos Pellegrini, Marcel Duchamp, Miguel Cané y Le Corbusier, entre otros…

RESCATE EN ENTEBBE

7 days in Entebbe

Policial, drama

Estados Unidos, Reino Unido (2018)

107 min – Diamond Films

Dirección José Padilha

Filmografía: RoboCop (2014), Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010), Tropa de élite (2007)

Guión Gregory Burke

Protagonistas Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Kamil Lemieszewski, Ben Schnetzer, Nonso Anozie, Mark Ivanir, Juan Pablo Raba, Denis Ménochet

Productores Tim Bevan, Liza Chasin, Eric Fellner, Ron Halpern, Kate Solomon, Michelle Wright

Dirección de Fotografía Lula Carvalho

Música Rodrigo Amarante

Montaje Daniel Rezende

Sinopsis Basada en una historia real y en un hecho histórico que cambió el rumbo de la historia y dirigida por el multipremiado director José Padilha (Narcos y Tropa de Élite), “Rescate en Entebbe” trata sobre el secuestro en 1976 del Vuelo 139 de Air France que se dirigía de Tel Aviv a París, y la misión de rescate que le siguió. Con sólo una semana para cumplir con el ultimátum de los terroristas, Israel debe tomar una decisión crítica: negociar o iniciar una misión de rescate aparentemente imposible. Con Rosamund Pike, Daniel Brühl y Eddie Marsan, “Rescate en Entebbe” destaca la angustiosa historia humana detrás de la crisis global que cambió la historia.

RESPIRAR

Drama

Argentina, Uruguay (2018)

72 min – Primer Plano

Dirección Javier Palleiro

Guión Javier Palleiro y Guillermo Rocamora

Protagonistas María Canale, Esteban Bigliardi, María Villar, César Bordón

Productor Guillermo Rocamora

Dirección de Fotografía Gerardo González

Música Santiago Bruno

Montaje Juan Ignacio Fernandez

Sinopsis Julia descubre que está embarazada de su ex marido, pero él no lo sabe. Tiene treinta años y deberá decidir que hacer con el bebé en camino.

A la noche, no le resulta fácil dormir, y cuando lo hace tiene sueños angustiantes. Sueña que se ahoga, que se hunde cada vez más profundo y no puede salir del agua.

“Respirar” es una película dramática, tensa e intrincada, producto de la vida de Julia y de su inútil intento de evitar las pérdidas.

SEXY POR ACCIDENTE

I Feel Pretty

Comedia – China Estados Unidos (2018)

110 min. – SAM13 – BF + Paris Films

Dirección Abby Kohn, Marc Silverstein

Guión Abby Kohn, Marc Silverstein

Protagonistas Amy Schumer, Michelle Williams, Tom Hopper, Rory Scovel, Adrian Martinez

Producción Nicolas Chartier, McG, Alissa Phillips, Dominic Rustam, Amy Schumer, Mary Viola

Dirección de fotografía Florian Ballhaus

Música original Michael Andrews

Montaje Tia Nolan

Sinopsis Una chica que se enfrenta cada día a sus inseguridades, despierta de una caída creyendo que de repente es la mujer más bella y capaz del planeta. Con esta nueva confianza en sí misma se siente capaz de vivir su vida sin complejos ni limitaciones pero, ¿qué pasará cuando se dé cuenta de que su apariencia en realidad no ha cambiado?

TESTIGO DE OTRO MUNDO

Documental – Argentina (2018)

80 min – Cinetren

Dirección/Guión Alan Stivelman

Filmografía: Humano (2013)

Protagonistas Jacques Vallee, Juan Perez, Nestor Berlanda, Lucas Abraham, Hernan Abraham

Producción Alan Stivelman

Dirección de Fotografía Marcelo Lavintman, Federico Luaces

Montaje Yohan Fish

Sinopsis Juan vive recluido en la soledad del campo desde que fue testigo de un suceso OVNI.

El cineasta Alan Stivelman, con la ayuda del famoso astrofísico Jacques Vallée, comienza un épico viaje para ayudar a Juan a que entienda el profundo significado de su encuentro cercano.

Una emocionante historia real que intenta develar el misterio de un espectacular caso de encuentro cercano, protagonizado por un hombre cuya vida cambiará para siempre.

UN NUEVO CAMINO

Please Stand By

Comedia, drama

Estados Unidos (2018)

93 min – DigiCine

Dirección Ben Lewin

Filmografía: The Sessions (2012), El amor es un golpe de suerte (1994), The Favour, the Watch and the Very Big Fish (1991), Georgia (1988)

Guión Michael Golamco

Protagonistas Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve, River Alexander, Marla Gibbs, Jessica Rothe, Michael Stahl-David

Producción Lara Alameddine, Daniel Dubiecki

Dirección de Fotografía Geoffrey Simpson

Música Heitor Pereira

Sinopsis Wendy (Dakota Fanning), una joven autista bajo la vigilancia de su cuidadora, encuentra la forma de huir. Todo lo que ella quiere es enviar un texto para una competencia de redacciones y mostrar que tiene talento para ser escritora.