Calu Rivero se presentó en tribunales para una audiencia con Darthés

Juan Darthés no concurrió este jueves a una audiencia de conciliación en un juicio que inició el actor contra la actriz Calu Rivero, quien al retirarse del encuentro calificó de”injusto” el proceso y señaló que se siente “escuchada y protegida”.

“Espero que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine. Concurrimos a este juicio injusto que me hizo Juan Darthés. Sentir que estoy acá y que la otra parte no está me genera mucha indignación”, dijo Rivero.

El letrado de la actriz confirmó que a la audiencia no concurrió Darthés, aunque sí sus abogados, y que no hubo acuerdo en el encuentro por lo que “sigue adelante el juicio”.

“Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes (los periodistas) y siento que es un día en que la mujer por fin ganó. Me parece increíble. Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento a salvo, me siento escuchada y protegida”, subrayó la actriz.