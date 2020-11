«La Cámara Hiperbarica de Alta presion ayudaría a superar la emergencia por el Covid»

En este trabajo se realizaron protocolos para Cámara Hiperbarica de Acero de Alta Presion (superiores a 1.5ata) con excelentes resultados.

La Cámara Hiperbarica en protocolos para Covid-19 es una respuesta terapeutica importantisima para salvaguardar la vida y la salud de los pacientes que han enfermado por Covid19.

Todavia las autoridades no la han utilizado y no le han prestado la atención que merece dada la óptima respuesta de los estudios realizados, no sólo en Argentina, como el que presentaron el Dr. Campos y el Dr. Quintar, sino en España, China y Estados Unidos.

Entrevistamos a la Dra Nina Zubottina, referente de la Medicina Hiperbarica en Argentina y en el Mundo, asesora de Oxicamaras, centro médico hiperbarico y nos hace la siguiente reflexión:

«La Cámara Hiperbarica de Alta presion es un instrumento hospitalario por excelencia, podriamos ayudar a superar la emergencia sanitaria generada por la actual pandemia originada en China con esta herramienta tan importante para la Salud; la infeccion por Coronavirus se prolongará en el tiempo y esta posibilidad terapéutica en Argentina aún no ha sido explotada. Dada la escasez de posibilidades de tratamiento deberiamos contar con ella en el ámbito institucional hospitalario».

«La instalacion de este tipo de camaras en hospitales del AMBA sería de sumo valor para ampliar el espectro de las posibilidades terapéuticas ofrecidas a la población del AMBA», concluyó.